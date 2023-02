Saudskoarabská šialenosť: Plánujú postaviť obrie mesto v tvare kocky, do ktorého by sa zmestilo 20 mrakodrapov

Návrh nového megaprojektu, ktorý sa plánuje postaviť v hlavnom meste Saudskej Arábie, v Rijáde, je skutočne šialený. Pôjde v podstate o mesto v tvare kocky. Mukaab (Kocka), ako sa projekt nazýva, sa má stať centrom Rijádu a jedinečným projektom, aký vo svete nemá obdobu.

Pojme 20 budov Empire State Building

Mukaab bude súčasťou ešte väčšieho projektu s názvom New Murabba. Jeho cieľom je premeniť oblasť s rozlohou 19 kilometrov štvorcových severozápadne od Rijádu na novú a modernú štvrť, uvádza Parametic-architecture. Sám korunný princ Mohamed bin Salmán projekt prezentoval a dohliada nad jeho realizáciou.

Pokiaľ ide konkrétne od Mukaab, budova má byť založená na modernom architektonickom štýle Najdi s futuristickým nádychom. Mukaab má poskytovať vo svojom vnútri neustále meniace sa prostredie pomocou digitálnych a virtuálnych technológii a hologramov.

Bude v tvare kocky so stranou veľkou 400 metrov. Dokázal by do seba poňať až 20 budov Empire state Building. Bude poskytovať dva milióny metrov štvorcových plochy a jeho súčasťou budú byty, obchody, hotely, obchodné a kancelárske priestory, ako aj možnosti na rekreáciu. Mukaab zožal aj kritiku a to preto, lebo môže niekomu pripomínať Kaabu, čo je ústredná svätyňa moslimov a cieľ púte do Mekky.