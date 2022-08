Samci delfínov si na rande berú aj správnych wingmenov. Nová štúdia dokazuje ich novú podobnosť s ľuďmi

Pozícia wingmana, ktorý je doslova vašim pomocným krídlom, je známa aj zo seriálu How I Met Your Mother. Teraz sa však vďaka novej štúdii ukázalo, že parťáka na randenie nepotrebujú len ľudia, ale aj delfíny.

Wingman je vo všeobecnosti rola, ktorú môže akýkoľvek človek prevziať v momente, keď jeho priateľ potrebuje podporu pri oslovovaní potenciálnych partnerov z dôvodu neistoty. Aj keď sa môže zdať, že ide o čisto ľudský výmysel, pravdou je, že podobnú taktiku využívajú dlhodobo aj priatelia pod hladinou mora, delfíny.

Vedci z The Proceedings of the National Academy of Sciences odhalili, že samce delfínov skákavých v skutočnosti tvoria najväčšie a najsilnejšie viacúrovňové aliancie okrem ľudí. Prišiel na to výskumný tím z Bristolskej univerzity, ktorý študoval morské cicavce pri pobreží Západnej Austrálie.

Delfíny tiež potrebujú správneho wingmana

Delfíny tvoria tímy a navzájom spolupracujú, čo zase dáva každému samcovi viac času na to, aby sa sústredil na svoju potenciálnu partnerku. To má, samozrejme, dlhodobý prínos v zlepšení šancí malých a slabších delfínov, ktorým pomáhajú ostatní.

Člen štúdie, Simon Allen, zistil, že wingmanning je kľúčom k úspechu, ak si samce delfínov vyberajú partnerky. „Dokazuje to, že trvanie, počas ktorého sa tieto tímy delfínov stretávajú so samicami, závisí od toho, či a ako dobre sú samci prepojení so svojimi spojencami,“ cituje Allena LAD Bible.

Dodal, že sociálne väzby medzi alianciami tiež vedú k dlhodobým výhodám pre týchto samcov. Spoluautorka štúdie, Stephanie King, uviedla, že spolupráca a vytváranie taktických partnerstiev v medzinárodnom obchode, vojne a armáde, rodine alebo romantickom partnerstve sú behaviorálnymi črtami, ktoré sa kedysi považovali za „charakteristický znak“ ľudskej evolúcie.

„Naša práca zdôrazňuje, že delfínie spoločnosti, ako aj spoločnosti primátov (okrem človeka), sú cennými modelovými systémami na pochopenie ľudskej sociálnej a kognitívnej evolúcie, „ povedala Stephanie King.

Ako sú na tom s podobnosťou šimpanzy?

Predtým sa však o primátoch hovorilo niečo iné, a síce, že spolupráca je jednou z troch vlastností, ktoré odlišujú ľudí od nášho najbližšieho príbuzného, ​​šimpanza. Ďalšie dve behaviorálne charakteristiky, ktoré oddeľujú ľudí a ľudoopy, bol vývoj párových väzieb a vstup samcov do rodičovských rolí.

„Naša práca zdôrazňuje, že delfínie spoločnosti, ako aj spoločnosti primátov (okrem človeka), sú cennými modelovými systémami na pochopenie ľudskej sociálnej a kognitívnej evolúcie, „ zakončila Stephanie King o výskume delfínov, ktoré si teda na ideálne rande nevedia predstaviť vyraziť osamotene, ale len v prítomnosti správnych wingmenov.