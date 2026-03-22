Rusko vypustilo kozmickú loď z opravenej štartovacej rampy na Bajkonure: Jej časť sa zrútila minulý rok

Foto: TASR/AP

Petra Sušaninová
TASR
Štartovaciu rampu bolo nutné opraviť.

Rusko vypustilo v nedeľu z kozmodrómu Bajkonur nákladnú kozmickú loď, ktorá dopraví na Medzinárodnú vesmírnu stanicu približne 2,5 tony nákladu vrátane paliva, vody a jedla pre posádku. Išlo o prvý štart po skončení opráv poškodenej štartovacej rampy 31, informuje TASR podľa agentúry AFP.

Rampa 31 bola jedinou prevádzkyschopnou štartovacou rampou pre ruské lety k ISS s posádkou. Jej časť sa zrútila vlani v novembri pri štarte misie Sojuz MS-28, čo dočasne znemožnilo Rusku vysielanie kozmonautov do vesmíru. Opravy poškodenej sekcie sa skončili tento mesiac, uviedla ruská vesmírna agentúra Roskosmos.

Foto: TASR/AP

Let prebieha normálne

Nedeľňajšie videozábery Roskosmosu zachytávajú štart zásobovacej nákladnej kozmickej lode Progress MS-33 bez posádky k ISS z rampy 31. „Let prebieha normálne,“ uviedol na videu komentátor vesmírnej agentúry.

Po asi deviatich minútach od štartu sa loď Progress MS-33 oddelila od horného stupňa nosnej rakety Sojuz 2.1a a vstúpila na určenú obežnú dráhu. K vesmírnej stanici dorazí za zhruba 49,5 hodiny, spojenie s ruským segmentom ISS sa očakáva 24. marca o 14.35 h SEČ, informovala tlačová agentúra TASS.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Európska krajina obmedzila predaj pohonných hmôt: Na čerpacích staniciach sú problémy

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Na nože
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú

Najnovšie články

