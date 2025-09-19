Rusko utrpelo tisícové straty: Ukrajine sa podarilo oslobodiť časť Doneckej oblasti, zasiahli aj rafinériu ďaleko od frontu

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
SITA
TASR
Vojna na Ukrajine
Zelenskyj hlási nové územné zisky pri Dobropilli.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že ukrajinské jednotky znovu získala 160 štvorcových kilometrov územia v okolí mesta Dobropilľa, ktoré leží v Doneckej oblasti. Ukrajinský líder to povedal vo štvrtok a dodal, že v prebiehajúcej protiofenzíve v tejto oblasti ukrajinská armáda „dosahuje výsledky“.

Podľa prezidenta Zelenského ukrajinské sily „vyčistili“ od ruských jednotiek ďalších 170 štvorcových kilometrov, hoci ich zatiaľ oficiálne neprevzali pod kontrolu. Kedy presne Ukrajina tieto územné zisky dosiahla, prezident neuviedol, ale dodal, že Rusko utrpelo „tisícové straty“.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
„Putin ma naozaj sklamal,“ vyhlásil Trump v Británii. Na Ukrajine podľa neho „stráca viac vojakov, než zabíja“
2.
Na Ukrajine bojuje viac ako 700 000 ruských vojakov, oznámil Putin: Väčšina je nasadená v Doneckej oblasti
3.
Rusko nebude súhlasiť s návrhmi Ukrajiny na uzavretie prímeria, tvrdí Lavrov: Považuje ich za snahu o „ďalší cirkusový kúsok“
Zobraziť všetky články (1243)

Rusi stiahli elitné jednotky

Rusko sa k tvrdeniam Zelenského bezprostredne nevyjadrilo, avšak vo štvrtok oznámilo, že na fronte bojuje viac ako 700-tisíc jeho vojakov. Ruská armáda do oblasti stiahla elitné jednotky námornej pechoty a výsadkárov, čo podľa odborníkov potvrdzuje mimoriadne tvrdé a vyčerpávajúce boje. Napriek tomu má Ukrajina podľa nich výhodu – pomer strát je v jej prospech a črtajú sa až tri možné obkľúčenia ruských síl.

Vojenskí pozorovatelia hodnotia situáciu ako mimoriadne zložitú a očakávajú, že operácia potrvá ešte týždne až mesiace. Ukrajinská armáda však postupne oslabuje protivníka a vytláča ho od hlavných zásobovacích trás, pričom vývoj je hodnotený ako priaznivý pre Ukrajinu, dodali odborníci.

Trump je sklamaný z Putina

Americký prezident Donald Trump medzitým vo štvrtok povedal, že ho sklamalo, že ruský vodca Vladimir Putin odmieta mierovú dohodu.  „Sklamal ma. Naozaj ma sklamal,“ vyhlásil Trump počas návštevy Veľkej Británie na tlačovej konferencii po boku britského premiéra Keira Starmera. Hoci šéf Bieleho domu po januárovom nástupe do úradu sľuboval rýchle ukončenie vojny, ani augustový samit s Putinom na Aljaške nepriniesol žiadne ústupky Kremľa.

Foto: SITA

Ukrajinské drony vo štvrtok zaútočili na významnú ruskú ropnú rafinériu vzdialenú približne 1 400 kilometrov od frontovej línie a spôsobili požiar. Potvrdili to predstavitelia oboch krajín. Úder je najnovším v sérii útokov dronov na ruskú energetickú infraštruktúru.

Gazprom priznal zásah, Moskva predlžuje zákaz exportu

Kyjev sa tak snaží pripraviť Moskvu o kľúčové príjmy z energetiky, ktoré financujú ruskú armádu. Zdroj z ukrajinskej bezpečnostnej služby uviedol, že jej drony zasiahli „srdce“ rafinérie v regióne Baškirsko, ktorú prevádzkuje štátom kontrolovaný energetický gigant Gazprom.

Moskva zvyčajne úspešné ukrajinské útoky nepotvrdzuje, avšak šéf regiónu Radij Chabirov vo štvrtok priznal, že drony zasiahli rafinériu. „Mapujeme škody a momentálne hasíme požiar,“ povedal Chabirov. Letné ukrajinské útoky vyradili z prevádzky veľkú časť ruských rafinérií.

Hoci neexistujú žiadne oficiálne odhady rozsahu škôd, ceny palív v celej krajine prudko vzrástli a v mnohých regiónoch zaznamenali nedostatok benzínu. Kremeľ predĺžil zákaz vývozu benzínu v snahe udržať ceny na domácom trhu pod kontrolou.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázaloPripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí WeisenbacherIzrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac