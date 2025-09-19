Rusko utrpelo tisícové straty: Ukrajine sa podarilo oslobodiť časť Doneckej oblasti, zasiahli aj rafinériu ďaleko od frontu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že ukrajinské jednotky znovu získala 160 štvorcových kilometrov územia v okolí mesta Dobropilľa, ktoré leží v Doneckej oblasti. Ukrajinský líder to povedal vo štvrtok a dodal, že v prebiehajúcej protiofenzíve v tejto oblasti ukrajinská armáda „dosahuje výsledky“.
Podľa prezidenta Zelenského ukrajinské sily „vyčistili“ od ruských jednotiek ďalších 170 štvorcových kilometrov, hoci ich zatiaľ oficiálne neprevzali pod kontrolu. Kedy presne Ukrajina tieto územné zisky dosiahla, prezident neuviedol, ale dodal, že Rusko utrpelo „tisícové straty“.
Rusi stiahli elitné jednotky
Rusko sa k tvrdeniam Zelenského bezprostredne nevyjadrilo, avšak vo štvrtok oznámilo, že na fronte bojuje viac ako 700-tisíc jeho vojakov. Ruská armáda do oblasti stiahla elitné jednotky námornej pechoty a výsadkárov, čo podľa odborníkov potvrdzuje mimoriadne tvrdé a vyčerpávajúce boje. Napriek tomu má Ukrajina podľa nich výhodu – pomer strát je v jej prospech a črtajú sa až tri možné obkľúčenia ruských síl.
Vojenskí pozorovatelia hodnotia situáciu ako mimoriadne zložitú a očakávajú, že operácia potrvá ešte týždne až mesiace. Ukrajinská armáda však postupne oslabuje protivníka a vytláča ho od hlavných zásobovacích trás, pričom vývoj je hodnotený ako priaznivý pre Ukrajinu, dodali odborníci.
Trump je sklamaný z Putina
Americký prezident Donald Trump medzitým vo štvrtok povedal, že ho sklamalo, že ruský vodca Vladimir Putin odmieta mierovú dohodu. „Sklamal ma. Naozaj ma sklamal,“ vyhlásil Trump počas návštevy Veľkej Británie na tlačovej konferencii po boku britského premiéra Keira Starmera. Hoci šéf Bieleho domu po januárovom nástupe do úradu sľuboval rýchle ukončenie vojny, ani augustový samit s Putinom na Aljaške nepriniesol žiadne ústupky Kremľa.
Ukrajinské drony vo štvrtok zaútočili na významnú ruskú ropnú rafinériu vzdialenú približne 1 400 kilometrov od frontovej línie a spôsobili požiar. Potvrdili to predstavitelia oboch krajín. Úder je najnovším v sérii útokov dronov na ruskú energetickú infraštruktúru.
Gazprom priznal zásah, Moskva predlžuje zákaz exportu
Kyjev sa tak snaží pripraviť Moskvu o kľúčové príjmy z energetiky, ktoré financujú ruskú armádu. Zdroj z ukrajinskej bezpečnostnej služby uviedol, že jej drony zasiahli „srdce“ rafinérie v regióne Baškirsko, ktorú prevádzkuje štátom kontrolovaný energetický gigant Gazprom.
Moskva zvyčajne úspešné ukrajinské útoky nepotvrdzuje, avšak šéf regiónu Radij Chabirov vo štvrtok priznal, že drony zasiahli rafinériu. „Mapujeme škody a momentálne hasíme požiar,“ povedal Chabirov. Letné ukrajinské útoky vyradili z prevádzky veľkú časť ruských rafinérií.
Hoci neexistujú žiadne oficiálne odhady rozsahu škôd, ceny palív v celej krajine prudko vzrástli a v mnohých regiónoch zaznamenali nedostatok benzínu. Kremeľ predĺžil zákaz vývozu benzínu v snahe udržať ceny na domácom trhu pod kontrolou.
