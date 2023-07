Rusko útočilo na historické centrum mesta Odesa: Nálety ťažko poškodili Chrám Premenenia Pána

Ruské útoky na ukrajinské mesto Odesa v noci na nedeľu ťažko poškodili tamojšiu pravoslávnu katedrálu patriacu ukrajinskej pravoslávnej cirkvi s väzbami na Moskvu. Miestne úrady informovali, že spod jej trosiek vyzdvihli ikonu patrónky tohto prístavného mesta, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.

Pri raketovom útoku, ktorý poškodil aj šesť domov a bytoviek, zahynul jeden civilista a 19 ďalších vrátane štyroch detí utrpelo zranenia. Gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kipar spresnil, že hospitalizovať museli 14 ľudí.

Odeská vojenská správa uviedla, že ťažko poškodený zostal Chrám Premenenia Pána, patriaci ukrajinskej pravoslávnej cirkvi s väzbami na Moskvu. Spod trosiek sa však podarilo vyzdvihnúť Kasperovskú ikonu Matky Božej, ktorá je patrónkou Odesy.

Chrám Premenenia Pána je najväčšou pravoslávnou katedrálou v Odese a vysvätený bol v roku 1809.

Na fotografiách a videozáznamoch zverejnených tamojšími predstaviteľmi a políciou je vidieť zničené časti chrámu a trosky v jeho vnútri, pričom viacero ikon leží roztrúsených po zemi.

Consequences of the #Russian attack on #Odesa. pic.twitter.com/O5FeG4bINO

— NEXTA (@nexta_tv) July 23, 2023