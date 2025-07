Ruské letectvo zažíva veľmi zlý týždeň: Prichádza jeden incident za druhým, jedno lietadlo aj spadlo

Ruský národný dopravca Aeroflot v pondelok oznámil, že v jeho informačných systémoch došlo k poruche, ktorá môže dočasne narušiť letový poriadok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

„V dôsledku toho sa očakávajú úpravy letového poriadku niektorých letov vrátane meškaní a zrušení letov,“ uviedol Aeroflot v príspevku na platforme Telegram. Dopravca dodal, že „odborníci v súčasnosti pracujú na minimalizácii vplyvu na letový poriadok a na obnovení riadnej prevádzky služieb“. Podrobnosti o rozsahu poruchy ani o jej možnej príčine neboli zverejnené.

Ani zďaleka však nejde o jediný tohtotýždňový incident v ruskom letectve. Tým najväčším je jednoznačne pád lietadla zo štvrtka, pri ktorom prišlo o život 48 ľudí. Lietadlo typu Antonov-24, prevádzkované spoločnosťou Angara Airlines, zmizlo vo štvrtok okolo 13.00 h miestneho času (6.00 h SELČ) z radarov krátko po začiatku svojho druhého pokusu o pristátie na letisku v sibírskom meste Tynda.

BREAKINGNEWS: Russian An-24 Aircraft Crashes Near Tynda, All 49 Feared Dead.

The wreckage of a Russian An-24 plane, carrying 49 people, has been discovered approximately 15 km from the city of Tynda in the Amur region.

Authorities fear there are no survivors. pic.twitter.com/8JG2x1VdFS

