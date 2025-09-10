Ruské drony v Poľsku zvýšili napätie: Zelenskyj žiada spoločný vzdušný štít, Trump sľubuje tvrdé kroky proti Moskve

Vniknutie ruských dronov do Poľska znamená, že Európa musí pracovať na vytvorení spoločnej protivzdušnej obrany a „účinnom vzdušnom štíte“. Uviedol to v stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.
„Musíme pracovať na spoločnom systéme protivzdušnej obrany a vytvoriť účinný vzdušný štít nad Európou,“ uviedol Zelenskyj na platforme Telegram po telefonáte s poľským premiérom Donaldom Tuskom, generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem a ďalšími európskymi lídrami.
Kritika svetových lídrov za pasivitu
„Ukrajina to navrhovala už dávno. Existujú v tomto (smere) konkrétne rozhodnutia. Musíme reagovať spoločne na všetky súčasné výzvy a byť pripravení na možné hrozby pre všetkých Európanov v budúcnosti,“ povedal ukrajinský prezident.
V pravidelnom večernom príhovore zároveň kritizoval lídrov krajín sveta za to, že podľa neho po preniknutí ruských dronov do vzdušného priestoru Poľska nekonajú. „Bolo dosť než viac vyhlásení, ale doteraz sa nepodnikli žiadne kroky. Rusi testujú hranice toho, čo je možné. Testujú reakciu. Zaznamenávajú, ako reagujú ozbrojené sily krajín NATO,“ doplnil podľa AFP.
Trump reaguje na incident v Poľsku
Americký prezident Donald Trump v stredu reagoval na najnovšie „narušenie“ vzdušného priestoru Poľska ako člena NATO pri ruskom dronovom útoku. Biely dom zároveň zdôraznil, že sleduje vývoj situácie, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Čo má znamenať toto narušenie poľského vzdušného priestoru dronmi? Poďme na to,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth bez toho, aby bezprostredne objasnil význam svojho príspevku. Americký líder už cez víkend varoval, že je pripravený uvaliť na Moskvu ďalšie sankcie za pokračujúcu vojnu na Ukrajine.
Biely dom sleduje situáciu a plánuje rokovania
Biely dom v stredu oznámil, že Trump bude čoskoro hovoriť s poľským prezidentom Karolom Nawrockým, ktorý minulý týždeň navštívil Oválnu pracovňu. „Prezident Trump a Biely dom sledujú správy z Poľska a dnes je naplánovaný aj rozhovor prezidenta Trumpa s prezidentom Nawrockým,“ povedal agentúre AFP predstaviteľ Bieleho domu pod zámienkou zachovania anonymity.
Poľsko hovorí o bezprecedentnej situácii
K incidentu nad Poľskom došlo v noci, keď Rusko spustilo sériu leteckých útokov na Ukrajinu. Moskva pri nich cielila aj na západoukrajinské mesto Ľvov, ktoré leží 70 kilometrov od poľskej hranice.
Operačné velenie poľských ozbrojených síl uviedlo, že počas nočného útoku Ruska na Ukrajinu bol najmenej 19-krát narušený poľský vzdušný priestor. Tri drony boli zostrelené poľským a spojeneckým letectvom, čo premiér Tusk označil za bezprecedentné použitie zbraní poľským letectvom v novodobej histórii.
OSN varuje pred rozšírením konfliktu
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres v stredu varoval pred rizikom rozšírenia vojny. „Tento incident… opäť podčiarkuje regionálny dosah a skutočné riziko rozšírenia tohto ničivého konfliktu,“ zdôraznil hovorca OSN Stéphane Dujarric.
Ruské ministerstvo obrany poprelo, že by sa zameriavalo na Poľsko, a rezort diplomacie obvinil Varšavu zo šírenia „mýtov“ s cieľom eskalovať vojnu na Ukrajine.
