Rowlingová nahnevala vedcov: Vysvetľujú, či naozaj záleží na tom, či dostanete transfúziu krvi od ženy alebo od muža

Spisovateľka J. K. Rowlingová rozpútala na sociálnej sieti búrlivú diskusiu. Tvrdí, že ak človek dostane krvnú transfúziu od opačného pohlavia, hrozí mu vyššie riziko komplikácií a úmrtia. Ako je to ale v skutočnosti?

Autorka Harryho Pottera podľa IFL Science na Twitteri napísala, že podľa najnovšej štúdie hrozí ľuďom, ktorí dostali krvnú transfúziu od opačného pohlavia, vyššie riziko rôznych komplikácií a dokonca úmrtia. Dodala, že na výskum natrafila počas prieskumu, ktorý si robila k najnovšej detektívnej knihe, na ktorej pracuje.

Tieto tvrdenia mnohých vedcov pobúrili. Kľúčové hypotézy vo výskume podľa nich nie sú potvrdené žiadnymi konkrétnymi dôkazmi. Štúdia bola okrem toho malá a bola vykonaná len v dvoch centrách v Holandsku na jednotke intenzívnej starostlivosti. Odborníci sa zhodujú v tom, že výsledky takejto štúdie by nemali byť brané do úvahy pri starostlivosti o pacientov.

It was recently discovered that those given transfusions of blood from the opposite sex had poorer outcomes, including fatalities. (Stumbled across this fact while researching my book Troubled Blood.)https://t.co/WqyaOLHInK https://t.co/KmYoB9WTwS

