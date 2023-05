Vedci skúmali mozgy pacientov krátko predtým, než zomreli: Zistili fascinujúcu vec

Smrť a umieranie sa nepodarilo do dnešného dňa do detailu pochopiť. Je to niečo, čomu sa jednoducho nevyhneme a odborníkov, ale aj laikov fascinuje od nepamäti. Teraz sú však vedci o krok bližšie k pochopeniu aj zážitkov blízkych smrti.

Nie je to ponorenie sa do temnoty

Ako informuje web IFL Science, najnovší výskum naznačuje, že umieranie nie je len ponorenie sa do temnoty. V mozgu umierajúcich pacientov sa v posledných momentoch odohráva zaujímavá neurálna aktivita, a to aj v prípade, ak bol predtým pacient v kóme.

Podľa odborníkov by to mohlo vysvetľovať zvláštne zážitky, o ktorých neraz hovoria napríklad ľudia, ktorí prežili srdcový infarkt. Zážitky blízke smrti sa vyskytujú u pacientov bez ohľadu na vierovyznanie či kultúru. Popisuje ich 10 až 20 % pacientov, ktorí prekonali infarkt, píšu autori štúdie, ktorá bola publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Zážitok blízky smrti reprezentuje biologický paradox, ktorý spochybňuje základné chápanie umierajúceho mozgu. Všeobecne sa totiž predpokladá, že za takýchto okolností už nefunguje. Už predchádzajúce štúdie vykonávané na zvieratách preukázali, že tesne pred ukončením srdcovej činnosti dochádza k prudkému nárastu aktivity mozgu. Vlny mozgovej aktivity boli zaznamenané najmä v pásme gama, ktoré sa spája s vedomím.

Čo sa deje v posledných momentoch?

Aby vedci zistili, či k podobnému javu dochádza aj u ľudí, skúmali záznamy z EEG vyšetrení u štyroch pacientov, ktorí v nemocnici umreli po zástave srdca. Po tom, ako prekonali infarkt, všetci štyria upadli do kómy a lekári dospeli k záveru, že im už nevedia pomôcť, odpojili ich preto od prístrojov, ktoré ich umelo udržiavali pri živote.

Okamžite, ako boli odpojení od kyslíka, lekári pozorovali u dvoch pacientov prudký nárast gama aktivity, ale aj zvýšenú srdcovú frekvenciu. Najväčšia aktivita bola zaznamenaná v tých oblastiach mozgu, ktoré sú aktívne aj v bdelom stave a počas spánku, keď človek sníva. Táto zóna sa aktivuje často aj vtedy, keď človek prežíva mimotelový zážitok alebo halucinuje.

Napriek týmto zisteniam však vedci nedokážu s istotou tvrdiť, či pacienti pred smrťou videli svetlo na konci tunela alebo iný fenomén. Nové informácie ale napriek tomu podľa vedcov poskytujú nový rámec pre pochopenie toho, čo sa ukrýva vo vedomí človeka v jeho posledných momentoch.