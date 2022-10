Rod draka je plagiátom Shreka. Diváci našli medzi seriálom a filmom podozrivé množstvo podobností

Prvá séria seriálu Rod draka sa dočkala svojho konca a reakcie divákov sú trochu zmiešané. Takéto by ste ale zrejme nečakali. Niektorí fanúšikovia seriálu trvajú na tom, že Rod draka sa nápadne podobá na Shreka, hovoria dokonca o plagiátorstve.

Na Rod draka sa už nebudete pozerať rovnako

Teraz, keď sa diváci dočkali finále Rodu draka, niektorí si všimli podozrivé množstvo podobností so Shrekom. Ako píše LAD bible, na prvý pohľad sa môže zdať, že tieto dva počiny ani nemôžu byť viac odlišné. Ak máte pochybnosti, na sociálnych sieťach sa začali objavovať videá s ukážkami. Po ich zhliadnutí už nikdy nebudete na Rod draka nazerať rovnako.

Napríklad, v deviatej epizóde Rhaenys a jej drak prerušia Aaegonovu korunováciu. Scéna sa až nápadne podobá na tú v Shrekovi, kedy dračica vtrhne do katedrály v momente, kedy sa Fiona má vydať za lorda Farquaada. Podľa divákov sa podobajú dokonca aj kostýmy. Odev Alicent Hightower je takmer taký istý ako ten, čo má na sebe Fiona (zelené šaty so zlatou výšivkou). Podľa niektorých jej na korune chýbajú už len zlobrie uši.

Scény ako vystrihnuté zo Shreka

Samozrejme, je pochopiteľné, že príbehy o drakoch, princeznách a rytieroch vždy budú mať niečo spoločné a budú si v istých aspektoch navzájom podobné. Video, ktoré sa však objavilo na Twitteri, poukazuje na toľko podobností, že niektorí diváci dokonca hovoria o plagiáte. „Nikto ma nepresvedčí o tom, že Rod draka nie je plagiátom Shreka,“ napísal jeden z používateľov.

„House of the Dragon“ and „Shrek“. A pathetic parody vs. A unique original.😁 pic.twitter.com/CPBBsRy7tZ — MAD CENTRAL (@mad_central) October 21, 2022

Ďalší komentovali, že Rod Draka a Shrek sú vlastne jedna a tá istá vec. Ďalší si myslia, že Rod draka je zvláštnou kombináciou Shreka, seriálu The Kardashians a animáku Ako vycvičiť draka. Bez ohľadu na podobnosti so Sherkom sa už teraz mnohí tešia na druhú sériu, ktorej produkcia by mala začať v priebehu budúceho roka.

Showrunner Ryan Condal sa pre Forbes vyjadril, že v prvej sérii sa diváci hlavne zoznamovali s postavami. V druhej sérii sa ale môžu tešiť na poriadne napínavé scény. Občianska vojna totiž prinesie tragédie, na ktoré sa nebude pozerať ľahko. Už teraz však diváci prichádzajú s konšpiráciami o tom, koľko scén zo Shreka si tvorcovia „požičajú“.