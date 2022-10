Prekvapil ich fetiš a masturbácia: Divákov šokovala a traumatizovala scéna v seriáli Rod draka, ktorú nečakali

Prvá séria seriálu Rod draka (House of the Dragon) sa blíži ku koncu. Fanúšikovia si už mohli vychutnať predposlednú časť, ktorá bola pochmúrna a pre mnohých aj kontroverzná. Jednou z najspornejších scén, ktoré divákov zaskočili tentokrát, zobrazovala úchylku známu ako „foot fetish“, teda zameranú na nohy, uvádza LADbible. A pre mnohých to bol poriadny šok.

Článok pokračuje pod videom ↓

Deviata časť Rodu draka bola mimoriadne temná a pripravila divácku zvedavosť na samotné finále, od ktorého mnohí veľa očakávajú. Uvidíme ho už o pár dní. Zatiaľ sa ale vráťme k tomu najdiskutovanejšiemu, čo priniesla zatiaľ posledná epizóda.

Chvíľu trvalo, kým si uvedomili, čo sa deje

Najväčším prekvapením nebolo riešenie situácie po smrti kráľa, ani násilie, ktoré sa tu objavilo. Twitter zaplavili reakcie na scénu, ktorá sa odohrala medzi manželkou mŕtveho kráľa, Alicent Hightower a záporákom Lordom Larysom.

Alicent si odhalila chodidlá a na stôl pred neho položila svoje nahé nohy. Kým si diváci stihli uvedomiť, čo sa vlastne deje, Larys už mal ruku vo svojich nohaviciach a začal sa uspokojovať. Kráľovná z toho nebola nadšená a jej výraz jasne ukazoval, že jej to nie je príjemné. Potrebovala však od neho získať určité informácie, tak to urobila za výmenu.

Ukázalo sa teda, že Larys má sexuálny fetiš na nohy, vysvetľuje Collider. A dodáva, že všetko naznačuje tomu, že sa takáto interakcia medzi nimi neodohrala prvýkrát.

Diváci čakali všetko, ale toto nie

Na internete ľudia po zhliadnutí písali svoje prekvapené reakcie z toho, že seriál obsahoval scénu foot fetishu. „Motivácia Larysa Stronga je jednou z najväčších záhad v histórii Westerosu. Rod draka nám dáva vysvetlenie, že bol motivovaný foot fetishom,“ napísal jeden z divákov.

Ďalšia fanúšička sa k tomu ale postavila kritickejšie a uviedla, že seriál vlastne takto zahanbil každého, koho foot fetish vzrušuje aj v skutočnosti. Iná sa zdôverila, že sa ešte zotavuje z tejto emocionálnej traumy.

Diváci zostali po zhliadnutí spomínanej scény šokovaní a viacerí sa zhodli na tom, že v Rode draka sa mohlo objaviť čokoľvek, ale toto nečakali ani náhodou. A podľa niektorých to bolo za hranicou. Nešlo ani tak o samotné odhalené chodidlá, ale skôr o spôsob, akým bola zobrazená Larysova masturbácia.