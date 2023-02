Rekordných viac ako 40-tisíc Slovákov odmietlo výkon mimoriadnej služby. Aj tak by sa službe nevyhli, upozorňuje Naď

Viac ako 40-tisíc slovenských mužov sa rozhodlo, že v prípade vojnového konfliktu na Slovensku nezoberú do rúk zbraň a obranu vlasti prenechajú iným. Využili tak právo garantované ústavou, ktoré hovorí o tom, že ak občan nechce bojovať so zbraňou za svoju vlasť, môže v tomto čase vykonávať alternatívnu službu.

Vyzerá to tak, že mnohí slovenskí muži pripúšťajú možnosť, že by sa Slovensko mohlo zapojiť do vojenského konfliktu, a tak radšej podali do konca januára tlačivo na základe zákona o alternatívnej službe, ktorým odmietli mimoriadnu službu.

Predtým stovky, teraz desiatky tisíc

Ako píše web aktuality.sk, tento rok podľa ministra obrany Jaroslava Naďa možnosť odmietnuť mimoriadnu službu využilo viac ako 40-tisíc mužov. V minulosti to boli iba stovky, ide teda enormný nárast.

Nárast množstva žiadostí spôsobil na jednej strane konflikt, ktorý sa vedie už takmer rok na území vedľajšieho štátu a tiež kampane dezinformačných webov či politikov ako Fico či Blaha, ako povedal Naď v rádiu Expres v relácii Braňo Závodský naživo.

Minister označil odmietnutie služby za zbytočné. Tvrdí, že títo ľudia by síce nedostali do rúk zbraň, ale službe vlasti by sa nevyhli. Išli by napríklad kopať zákopy alebo by pomáhali v nemocniciach.

Vždy v januári príslušného roka

Odopretie vykonávania mimoriadnej vojenskej služby vyplýva z našej ústavy. Odkazuje sa na zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu a zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tlačivo dostupné na stránkach Ministerstva obrany SR je potrebné vytlačiť, vyplniť a uviesť prečo sa mimoriadna služba odopiera. Medzi tieto dôvody môže patriť rozpor so svedomím občana alebo s jeho náboženským presvedčením. Na tlačive je potrebné mať osvedčený podpis a potom ho poslať na príslušný okresný úrad. Stihnúť sa to ale musí počas mesiaca január, najbližšia príležitosť tak bude v roku 2024.