Ranč pri Žiline mal v minulosti viaceré problémy: Zvieratá pili vodu s výkalmi, majiteľ chcel predávať šelmy do Číny

Dnes vo výbehu exotických šeliem na ranči v Kysuckom Novom Meste-Oškerde pri k smrteľnej nehode. Muž išiel do výbehu šeliem a už sa odtiaľ nevrátil. Podľa informácií ho tam mal usmrtiť lev.

Problémy v minulosti

Tomu ranču sme sa venovali v samostatnom článku už v roku 2020. Vtedy sme vás informovali o tom, že zvieratá tam žili v nevyhovujúcich podmienkach. Zvieratá mali byť v tom čase podľa vyjadrení jednej z návštevníčok v malých kotercoch. Taktiež nám hovorila aj o zlom zaobchádzaní so zvieratmi, napríklad ťahaním malého tigríka na vôdzke po areáli.

Následná kontrola, ktorá bola na ranči vykonaná zo strany veterinárnej správy uvádzala, že areálom preteká znečistená voda v žľabe, v ktorej sa kúpe hydina a je znečistená výkalmi a túto vodu zvieratá pijú. To sa dialo v roku 2018, je možné, že v priebehu času prišlo k zmene stavu.

V čase písania článku v roku 2020 sme oslovili aj veterinárneho odborníka, ktorý ranč navštívil inkognito. Vtedy hovoril o tom, že zvieratá mu prišli „oblbnuté“ a celkovo mal z návštevy nepríjemný pocit.

„Prišlo mi to, ako keby som vlastnil budovu či viac budov a zoženiem si zvieratá, aby mi zarábali. Napcháte tam tigre, postavíte jedného človeka pred vchod, aby vyberal vstupné a to je všetko z vašej strany. Nie je tam o ne dobre postarané, podľa mňa.“

Plačkovej tiger

V máji roku 2020 sa na sociálnych sieťach objavila influencerka Zuzana Plačková, ktorá sa po Petržalke prechádza s malým tigríkom na vôdzke. Fotografiu komentoval aj europoslanec Martin Hojsík napísal, že Plačková týmto porušila zákon, keďže tiger sa môže prepravovať len medzi veterínou a chovnými stanicami, a to len v na to určených prepravných klietkach (viď § 4 ods. 7 vyhlášky č. 143/2012 Z.z.).

Influencerka napokon fotografiu stiahla. Je pritom dosť možné, že tigrík pochádzal priamo z Ranča pri Žiline. Nasvedčoval tomu popis, pri inej fotografii, na ktorej Plačková kŕmi z fľaše malého tigra a je tam označený práve Ranč pri Žiline.

Biznis so šelmami

Vyzerá to tak, že Ranč pri Žiline sa tiež v minulosti neštítil ani obchodu so zvieratami. V júli roka 2020 Investigatívne centrum Jána Kuciaka uviedlo, že do Ranča pri Žiline prišiel za majiteľom Jozefom Bajánkom potenciálny fiktívny záujemca o kúpu tigrov z Číny. Majiteľ ukázal hneď niekoľko levov, tigrov a tigrie mláďatá na predaj, pričom štyri mláďatá ponúkal za 5 000 eur za kus.

Netrápilo ho ani to, keď mu bolo povedané, že tigre môžu skončiť v medicínskom výskume. „Nemám s tým problém. Ak tigra predám, nezaujíma ma, čo sa s ním stane. Hľadám klientov z Číny, pretože tu v Európe už nemôžete dobre predávať. Sú tu veľmi prísne zákony, CITES a podobne,“ uviedol vtedy.

Tigre v Číne pritom končia často v tradičnej medicíne, kde sa z nich varí bujón, vyrábajú masti, či sa spracúvajú časti tiel na rôzne účely.

Pri kontrole obchodného registra je stále Jozef Bajánek jediný spoločník Ranča pri Žiline.

Ženu napadol tiger

Napadnutia šelmami sa v Ranči pri Žiline diali aj v minulosti. Vtedy ženu jeden z tigrov napadol. Video v tom zdieľala aj Polícia Slovenskej republiky.