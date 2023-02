Prístroj na bozkávanie vám umožní pobozkať partnera cez telefón. Bozk je vraj takmer ako skutočný

Váš partner sa nachádza na druhom konci sveta a chceli by ste ho pobozkať? Žiadny problém. Čínska firma predstavila umelé pery, ktoré jednoducho pripojíte k vášmu telefónu a môžete sa začať bozkávať, informuje o tomto bizarnom produkte CNN.

Výrobca sľubuje revolúciu v bozkávaní sa na diaľku a jeho produkt vraj pomocou rôznych senzorov dokáže napodobniť telesnú teplotu, tlak aj pohyb pier. Zatiaľ, čo niektorí prijali túto novinku s nadšením, našli sa aj takí, ktorí ju považujú za šokujúcu či vulgárnu.

Pomocou spomínaných senzorov, pohybov a silikónových pier dokáže tento prístroj napodobniť skutočný bozk. Prenášať navyše vie aj zvuk, ktorý vydáva používateľ. Aby však mohol byť takýto bozk poslaný, je potrebné mať nainštalovanú aplikáciu a umelé pery mať pripojené k telefónu pomocou konektora na nabíjanie.

💣A student at a Chinese university has invented a device for remote kissing.

It is designed specifically for long-distance relationships and can imitate a person's kiss, transmitting it "to the lips of the other side. pic.twitter.com/BKbQ9T9LfZ

