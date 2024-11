Príspevok na prvákov ZŠ vo výške 110 eur by sa mohol meniť, pomohlo by to mnohým rodičom. Takto znie návrh

Zvýšený rodičovský príspevok na dieťa, ktoré nastupuje do 1. ročníka základnej školy (ZŠ), by rodičia mohli dostávať už v auguste, namiesto súčasného októbrového termínu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o prídavku na dieťa, ktorý do parlamentu predložila skupina poslankýň z opozičného Progresívneho Slovenska (PS).

„Cieľom predkladaného návrhu je umožniť rodičom detí, ktoré nastupujú do prvého ročníka ZŠ, vyplatenie jednorazovo zvýšeného prídavku na dieťa v sume 110 eur skôr – konkrétne za mesiac júl tak, aby príspevok mohli využiť už v mesiaci august, keď im reálne vznikajú náklady na školské potreby, na ktoré má byť zvýšený príspevok použitý,“ uviedli predkladateľky.

V súčasnosti sa tento príspevok vypláca za mesiac september, teda ho rodičia dostanú až v októbri spolu so štandardným prídavkom na dieťa. Náklady na školské potreby však rodičom vznikajú ešte počas leta. Novela zákona má pomôcť a podporiť najmä rodiny s nižšími príjmami, ktoré nemajú žiadne úspory a to im spôsobuje komplikácie pri kupovaní školských potrieb pre ich deti v čase, keď im zvýšený príspevok ešte nie je vyplatený.