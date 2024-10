Prieskum ukázal, ako by skončili voľby do Národnej rady, ak by sa konali teraz. Táto strana by zostala veľmi sklamaná

Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici októbra, vyhrala by ich strana Smer-SD, ktorú by volilo 23,7 percenta voličov, čo predstavuje pokles o 1,2 percenta oproti predchádzajúcemu mesiacu. Strana Roberta Fica si udržuje najväčší volebný potenciál a s podporou nerozhodnutých voličov by mohla získať až 25,5 percenta hlasov.

Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu agentúry SANEP pre TA3, ktorý sa realizoval 15. – 21. októbra na reprezentatívnej vzorke 2 550 respondentov. Na druhom mieste by skončilo Progresívne Slovensko, ktoré si s 22,3 percenta hlasov polepšilo o 0,3 percenta. Strana má potenciál získať podporu až 25 percent voličov. Nasledovala by strana Hlas-SD, ktorá by s výsledkom 14,1 percenta hlasov získala o 0,7 percenta viac oproti minulému mesiacu a jej volebný potenciál je momentálne na úrovni 16 percent.

Skúmali aj dôveryhodnosť

Celkovo by sa do parlamentu dostalo celkom šesť strán, aj KDH (6,9 percenta), SaS (6,1 percenta) a Republika (šesť percent). Smer-SD by v Národnej rade SR obsadil 45 poslaneckých kresiel, Progresívne Slovensko 42 kresiel, a Hlas-SD 27 kresiel. KDH by si zabezpečilo 13 mandátov, SaS 12 a Republika 11. Pred bránami parlamentu by zostala vládna SNS, ktorej prejavilo priazeň 4,5 percenta opýtaných v prieskumu. Oproti minulému prieskumu však zaznamenala mierny nárast.

Mimo parlamentu by zostalo aj hnutie Slovensko Igora Matoviča (štyri percentá), Demokrati (3,9 percenta), Aliancia-Szövetség 3,9 percenta) a Sme rodina (2,8 percenta). Ak by sa parlamentné voľby konali v čase prieskumu, 18,1 percenta respondentov by si nebolo istých, ktorú stranu zvoliť, a ďalších 14,4 percenta by sa rozhodlo nevoliť. Celkovo by teda bolo rozhodnutých 67,5 percenta oprávnených voličov.

Agentúra SANEP skúmala aj dôveryhodnosť lídrov jednotlivých strán. Najdôveryhodnejším politickým lídrom je predseda Smeru-SD a premiér Robert Fico, ktorému dôveruje 42 percenta respondentov. Druhé miesto pripadá lídrovi Progresívneho Slovenska Michalovi Šimečkovi s dôverou 35 percent opýtaných. Tretí je predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ktorému verí 31 percent respondentov.

Predseda KDH Milan Majerský získal dôveru 25 percent, za ním nasleduje Branislav Gröhling z SaS s 22 percentami a Milan Uhrík z hnutia Republika, ktorému dôveruje 21 percent opýtaných. Nasledujú Krisztián Forró z Aliancie – Szövetség (18 percent) respondentov, Boris Kollár zo Sme rodina (15 percent), predseda SNS Andrej Danko (12 percent), Jaroslav Naď z Demokratov (deväť percent) a Igor Matovič z hnutia Slovensko (šesť percent).