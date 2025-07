Premiér Fico si pripomenul výročie Štefánika: „To on nám dal právo veta pri rozhodovaní o ďalšom osude Slovenska“

Milan Rastislav Štefánik je náš trvalý vzor a inšpirácia. V súvislosti s jeho 145. výročím narodenia to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD). Vyzval ľudí inšpirovať sa Štefánikovými činmi a motivovať sa jeho úprimným vzťahom k Slovensku.

Spomienku na výročie Štefánikovho narodenia podľa premiéra možno využiť aj na zamyslenie sa nad jeho osobnosťou a odkazom, ktorý stále ponúka.

„Bol to Štefánik, kto nám dal opäť do rúk právo veta pri rozhodovaní o ďalšom osude Slovenska. Teraz sme sa opäť ocitli v podobnom zlomovom období, ako to bolo začiatkom 20. storočia. Môžeme sa inšpirovať jeho činmi a motivovať sa jeho úprimným vzťahom k Slovensku. Štefánik nás k tomu vyzýva slovami: ‚Nech každý z nás je dnes lepší, ako bol včera, a vlasť naša bude veľká a slávna.‘,“ napísal predseda vlády na sociálnej sieti.

Štefánika považuje za úprimného slovenského vlastenca a mimoriadnu vedeckú a vojenskú osobnosť slovenských dejín.

„Možno práve vďaka jeho autentickému a vrúcnemu vzťahu voči Slovensku a Slovákom je dnes osobnosťou, ktorá nás všetkých tak vzácne spája a stále priťahuje svojou charizmou, ktorá nevyprchala ani po viac ako stovke rokov,“ skonštatoval Fico.