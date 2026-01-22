Predpoveď na rok 2026: Výhľad mnohých nepoteší. Čísla, ktoré zverejnili meteorológovia, hovoria samy za seba

Ak máte pocit, že každé leto je teplejšie než to predchádzajúce, nie je to len dojem. Otepľovanie planéty pokračuje a odborníci upozorňujú, že rok 2026 má byť ďalším veľmi teplým rokom v sérii tých rekordných.
Vyplýva to z najnovšieho výhľadu britskej meteorologickej služby Met Office, podľa ktorého by mala priemerná globálna teplota v roku 2026 dosiahnuť približne 1,46 °C nad úrovňou z rokov 1850 až 1900. Znamená to, že svet by sa už štvrtý rok po sebe pohyboval nad hranicou 1,4 °C, čo bolo ešte nedávno považované za výnimočný stav.
Nejde o malé číslo, pocíti to každý
Rozdiel niečo vyše jedného stupňa môže znieť zanedbateľne. V globálnom meradle však aj takýto nárast výrazne mení fungovanie klímy. Vyššia priemerná teplota zvyšuje riziko extrémov, ktoré ľudia pociťujú v bežnom živote, od horúčav cez suchá až po prudké dažde a silné búrky.
Rok 2024 bol zatiaľ najteplejší v histórii meraní, keď globálna teplota dosiahla hodnotu 1,55 °C nad predindustriálnym priemerom. Rok 2026 má byť síce o niečo chladnejší, no stále sa očakáva, že sa zaradí medzi úplne najhorúcejšie roky, aké boli kedy zaznamenané.
Teplé roky sa stávajú novým normálom
Vedci upozorňujú, že ešte pred niekoľkými rokmi globálna teplota nikdy neprekročila hranicu 1,3 °C. Posledné obdobie však ukazuje prudký zlom, keď sa hodnoty nad 1,4 °C prestávajú vnímať ako výnimočné a stávajú sa pravidlom. Odborníci hovoria o jasnom trende, ktorý naznačuje, že klimatický systém sa mení rýchlejšie, než sa pôvodne očakávalo. Rok 2026 má byť ďalším dôkazom tohto vývoja.
Zvláštnu pozornosť vedci venujú hranici 1,5 °C, ktorú si štáty stanovili ako cieľ v Parížskej dohode (dohoda, ktorou sa krajiny sveta zaviazali brzdiť globálne otepľovanie). V roku 2024 bola táto hodnota po prvýkrát dočasne prekročená a výhľady naznačujú, že podobná situácia sa môže zopakovať aj v roku 2026. Aj krátkodobé prekročenie tejto hranice je podľa odborníkov varovným signálom. Každý ďalší zlomok stupňa totiž zvyšuje riziko vážnych dosahov na klímu a znižuje možnosti, ako sa zmenám prispôsobiť.
Čo to znamená pre bežných ľudí
Vyššie teploty sa neprejavujú len v grafoch a štatistikách. Znamenajú viac tropických dní, noci bez ochladenia, dlhšie obdobia sucha, ale aj náhle lejaky a povodne. To má vplyv na zdravie ľudí, ceny potravín, dostupnosť vody aj kvalitu života v mestách, ktoré majú výrazne menej zelene.
Odhady naznačujú, že priemerné globálne otepľovanie sa už dnes pohybuje približne na úrovni 1,37 °C nad hodnotami z 19. storočia.
Nahlásiť chybu v článku