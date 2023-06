Za večeru dali 740 eur: Aj Slováci sa stali obeťou kritizovaného podniku v obľúbenej destinácii, toto radia ostatným

Podnik na gréckom ostrove Mykonos sa aj v lete 2023 hemží negatívnymi recenziami ľudí, ktorí sa delia o veľmi nepríjemné skúsenosti z cien či praktík zamestnancov. Svoj zážitok z DK Oyster opísali v recenzii na TripAdvisore aj Slováci, ktorí navštívili klub pred takmer tromi rokmi.

DK Oyster na Mykonose sa stáva neslávne známou lokalitou, ktorá na cestovateľských portáloch žne kritiku na dennej báze. Len pred pár dňami sme písali o oklamanej turistke, ktorej čašníci naúčtovali za dve limonády 100 eur.

Plážový klub, ktorého súčasťou je bar na drinky, aj luxusná reštaurácia, má na webe TripAdvisor už 1 800 recenzií, pričom celkové hodnotenie značí len 2 hviezdičky z možných piatich. Medzi všetkými, prevažne negatívnymi skúsenosťami, sa nachádza aj stopa Slovákov. Používateľ „190branislavm“ sa v októbri 2020 stal obeťou klasických trikov v DK Oyster.

Večera ich stála 739 eur

„Jedlo bolo chutné, no cena večere 739 € pre 4 osoby. Keď požiadate o fľašu prosecca, dajú Vám tú najdrahšiu bez upozornenia a tiež bez vínnej karty, ktorú sme žiadali. Snažili sa to zahovoriť a hneď prechádzali k objednávke jedla. Nechce sa mi to rozoberať, proste tam nechoďte a poučte sa z chýb druhých,“ napísal.

Samozrejme, že na svete existuje množstvo luxusných podnikov, kde priestory, kvalita prípravy jedla či suroviny zodpovedajú vysokej cene, nie však v prípade, že si zákazník dáva jedlá z bežne dostupných surovín. V prípade Slováka je zarážajúce aj to, že za spomínanú fľašu prosecca museli zaplatiť 150 eur.

Reagovala aj reštaurácia

Doteraz nebolo bežné, aby sa reštaurácia vyjadrovala ku kritike, no ako je vidieť, robili to občas aj v roku 2020. V odpovedi bolo zhrnuté to, čo píšu vo väčšine prípadov. Odmietajú, aby ľudia kritizovali ich prevádzku a skôr ich vinia za to, že nevedia poriadne čítať jedálny lístok.