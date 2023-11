Povinnú výbavu áut zrejme čaká zmena, ktorá by sa mohla dotknúť aj Slovenska. Rozhodovať bude EÚ, vzorom je tento štát

Informácie o povinnej výbave patria medzi elementárne základy, ktoré by mal ovládať každý držiteľ vodičského oprávnenia. Na ich kontrolu často dbajú aj strážcovia zákona pri cestných kontrolách a je tak v záujme každého vodiča, aby na zozname nechýbala ani jediná vec. Medzi najznámejšie prvky povinnej výbavy patrí výstražný trojuholník, ktorého sa však zrejme čoskoro bude týkať zásadná zmena, informuje TopSpeed.

Náhrada trojuholníka?

Ako členský štát Európskej únie sa Slovensko v niektorých prípadoch adaptuje na zmeny, ktoré boli implementované v zahraničí a stretli sa s pozitívnou odozvou v praxi. To by mal byť aj prípad povinnej výbavy v autách, ktorá by sa v najbližších rokoch mohla potenciálne zmeniť. Vzorom je práve Španielsko, ktoré od roku 2026 oficiálne mení výstražný trojuholník za povinný oranžový maják V16 a nové pravidlo bude platiť ako pre domácich, aj pre zahraničných vodičov.

„Cestný bezpečnostný maják je zariadenie, ktoré v prípade nehody a problémov na ceste poskytuje 360-stupňové blikajúce núdzové svetlo a tým varuje ostatných vodičov. Keď je maják aktivovaný, vyšle zároveň núdzový signál na centrálu španielskeho ministertva dopravy. Odtiaľ upovedomia potrebné záchranné zložky,“ uvádza portál TopSpeed.

Adaptáciu tejto zmeny v Španielsku pozoruje aj Brusel, ktorý by v prípade pozitívneho dopadu na cestnú dopravu mohol túto novinku zaviesť v celej Európskej únii. V súčasnosti nie je jasné, kedy by takáto zmena v povinnej výbave mohla reálne vstúpiť do platnosti. Čo sa týka Slovenska, to v nadchádzajúcom roku 2024 nič nové v tejto oblasti nečaká a v povinnej výbave okrem trojuholníka ostáva aj bezpečnostný odev (napríklad reflexná vesta), náhradné koleso s diskom a pneumatikou, kľúč na matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák (ak vozidlo nespadá pod výnimku), či neporušená lekárnička.