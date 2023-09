Posledný prieskum AKO: Voľby by vyhralo Progresívne Slovensko, Sme rodina by bola tesne v parlamente

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v septembri vyhralo Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 18 percent hlasov. Nasleduje Smer-SD so 17,7 percenta a Hlas-SD s 15 percentami hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre JOJ24.

Do parlamentu by sa dostali aj koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia (9,4 percenta), SaS (7,3 percenta), KDH (6,1 percenta), SNS (6 percent), Republika (5,4 percenta) a Sme rodina (5,1 percenta).

Pred bránami NR SR by zostali strany Demokrati (4,3 percenta), Aliancia (2,8 percenta) a Modrí, Most-Híd (1 percento). Potrebných päť percent by nezískalo ani zoskupenie strán Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana (0,6 percenta), Komunistická strana Slovenska, My Slovensko a Kotlebovci – ĽSNS, ktoré by získali zhodne po 0,3 percenta. Do parlamentu by sa nedostali ani Spravodlivosť a Srdce vlastenci a dôchodcovia – Slovenská národná jednota (zhodne po 0,2 percenta).

Na základe výsledkov prieskumu by PS aj Smer-SD získali v parlamente zhodne po 30 kresiel, Hlas-SD 25. So 16 poslancami by v NR SR bola koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia a 12 miest by pripadlo SaS. Po desiatich poslancov by mali KDH a SNS. Republika by získala deväť a Sme rodina osem kresiel.

Prieskum sa realizoval od 20. do 26. septembra na vzorke 1000 respondentov.