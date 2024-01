Popredná slovenská poistovňa prehrala súd, zavádzala klientov. Ako odškodné im musí vyplatiť desiatky tisíc eur

Poisťovňa Kooperativa prehrala súdny spor so štrnástimi klientmi, ktorí si od nej pred rokmi kúpili investičné životné poistenie. Informuje o tom Denník N. Ako sa v ňom ďalej uvádza, klienti žalovali poisťovňu a jej obchodného zástupcu za to, že ich nalákala na vysoké výnosy a neupozornila ich na vysoké poplatky. Mali by tak získať od poisťovne desiatky tisíc eur, rozhodol prešovský súd.

Klienti uviedli, že im sľubovali 18-percentné výnosy, no miesto toho museli platiť vysoké poplatky, o ktorých vopred nevedeli. Pred súdom, ktorý sa naťahoval od roku 2016, hovorili, že nie sú odborníkmi na investície a na investičné životné poistenie a v zmysle predpisov EÚ majú právo na osobitnú právnu ochranu. Vyplýva to z rozsudku, ktorý má Denník N k dispozícii.

Kooperativa hovorí, že rozhodnutie súdu ešte nedostala, svoj ďalší postup zváži, keď sa s ním oboznámi. „Poplatky boli v tomto poistnom produkte nastavené v zmysle vtedajšej legislatívy, obchodných zvyklostí a poplatkovej politiky,“ uviedla hovorkyňa poisťovne Silvia Nosková Illášová s tým, že išlo len o niekoľko „ojedinelých“ investičných poistení zo začiatku milénia. Poisťovňa sa môže, rovnako ako aj firma, ktorá poistky s investovaním sprostredkovala, proti rozsudku odvolať.

Zavádzali klientov, o nevýhodnosti vedeli

Súd sa nazdáva, že ak by boli klienti pravdivo a úplne informovaní o produkte, s ktorým bola spojená povinnosť platiť poplatky, a to „v neurčitej či dokonca neurčiteľnej výške, poistné zmluvy by neuzatvorili. „Žalovaní pri kontraktácii s klientmi nepostupovali s odbornou starostlivosťou, keď bol žalobcom nepravdivo a zavádzajúco prezentovaný poistný produkt ako extra výhodný s vysokými výnosmi,“ píše sa v rozsudku.

Súd rozhodol, že poisťovňa o nevýhodnosti poistiek vedela, rovnako ako o omyle, do ktorého uviedla klientov. Preto uznal poistné zmluvy za neplatné a rozhodol, že poisťovňa musí klientom vyplatiť sumu za bezdôvodné obohatenie.

Ak je zmluva neplatná alebo ak bola zrušená, každý z účastníkov musí vrátiť druhému všetko, čo dostal. Súd tak nároky klientov vypočítal ako rozdiel medzi tým, čo klienti poisťovni zaplatili a čo im vyplatila, keď zmluvu zrušili. Viac než desiatka klientov by tak mala získať späť zhruba 65-tisíc eur.

Kooperativa dostala vysokú pokutu

Kooperativa dostala nedávno pokutu v podobnej výške, teda 60-tisíc eur od Národnej banky Slovenska, čo bola historicky najvyššia pokuta, ktorú jej regulátor uložil. Ako prvý o tom informoval portál Finsider.

Dôvodov bolo viac. Nenahlásila napríklad podozrivé obchodné operácie, neoverovala si klientov a nemala vypracovaný program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu. NBS napríklad našla viacero podozrivých vkladov vo vysokých sumách, pri ktorých boli zmluvy ukončené odkupom.