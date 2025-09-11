Poľsko trvá na tom, že nešlo o náhodu: Na jeho žiadosť zasadne BR OSN. Macron nasadí stíhačky na ochranu vzdušného priestoru

Bezpečnostná rada OSN mimoriadne zasadne na žiadosť Poľska v súvislosti so stredajším narušením poľského vzdušného priestoru dronmi počas ruského útoku na Ukrajinu. Oznámilo to vo štvrtok ráno poľské ministerstvo zahraničných vecí na sociálnej sieti X, informuje spravodajca TASR.
Podľa vyjadrenia štátneho tajomníka ministra zahraničných vecí Marcina Bosackého, o ktorom informovala agentúra PAP, sa Poľsko bude v BR OSN aktívne zasadzovať za prerokovanie útoku ruských dronov na svoje územie. Hovorca generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa Stéphane Dujarric podľa PAP už v stredu upozornil, že incident poukazuje na reálne riziko rozšírenia vojny na Ukrajine a nanovo aj jej negatívne vplyvy na región.
Úloha Bezpečnostnej rady OSN
Bezpečnostná rada OSN je jedným zo šiestich hlavných orgánov Organizácie Spojených národov a nesie hlavnú zodpovednosť za udržiavanie mieru a bezpečnosti vo svete. Môže prijímať záväzné rozhodnutia vrátane ukladania sankcií.
K viacnásobnému narušeniu poľského vzdušného priestoru došlo v noci z utorka na stredu počas ruského náletu na Ukrajinu. Poľské radary zachytili niekoľko desiatok objektov, pričom niektoré z nich boli zostrelené ako potenciálna hrozba. Ministerstvo vnútra oznámilo, že doteraz sa našli zvyšky 16 dronov.
Poľsko žiada sankcie a podporu Ukrajiny
Podľa poľského ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského je cieľom zvolania zasadnutia BR OSN upriamenie pozornosti sveta na bezprecedentný útok ruských dronov na členský štát nielen OSN, ale aj Európskej únie a NATO. Dodal, že incident, pri ktorom došlo k 19 narušeniam vzdušného priestoru počas sedemhodinovej akcie, nemožno považovať za náhodu, ale za test vojenských a politických reakcií nielen Poľska, ale celého NATO.
Sikorski zároveň pripomenul, že Poľsko už požiadalo o konzultácie v rámci článku 4 NATO a zdôraznil, že Poľsko okrem posilnenia protivzdušných a protidronových kapacít žiada aj o uvalenie sankcií na Rusko a zvýšenie podpory Ukrajiny. Zástupcovia Južnej Kórey predsedajúcej BR OSN vo štvrtok oznámili, že stretnutie sa uskutoční v piatok o 15.00 h newyorského času.
Francúzsko nasadí stíhačky na pomoc Poľsku
Francúzsko nasadí tri stíhačky na ochranu poľského vzdušného priestoru, oznámil vo štvrtok prezident Emmanuel Macron. Reagoval na stredajší incident, keď počas ruského útoku na Ukrajinu prenikli drony aj do Poľska, informuje TASR.
„V nadväznosti na preniknutie ruských dronov do Poľska som sa rozhodol nasadiť tri stíhačky Rafale na pomoc pri ochrane poľského vzdušného priestoru a východného krídla NATO spolu s našimi spojencami,“ napísal francúzsky prezident v príspevku na sociálnej sieti X.
Macron o tomto zámere informoval už v stredu poľského premiéra Donalda Tuska. „O tejto záležitosti som diskutoval aj s generálnym tajomníkom NATO (Markom Ruttem) a britským premiérom (Keirom Starmerom), ktorý je rovnako zapojený do obrany východného krídla,“ ozrejmil šéf Elyzejského paláca. Zdôraznil, že bezpečnosť európskeho kontinentu je pre neho prioritou.
Poľské radary zachytili desiatky objektov
K viacnásobnému narušeniu poľského vzdušného priestoru došlo v noci z utorka na stredu počas ruského náletu na Ukrajinu. Poľské radary zachytili niekoľko desiatok objektov, pričom niektoré z nich boli zostrelené ako potenciálna hrozba. Ministerstvo vnútra oznámilo, že doteraz sa našli zvyšky vyše 15 dronov.
V piatok o 15.00 h newyorského času (21.00 h SELČ) preto mimoriadne zasadne aj Bezpečnostná rada OSN. Podľa poľského ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského je cieľom upriamiť pozornosť sveta na bezprecedentný útok ruských dronov na členský štát nielen OSN, ale aj Európskej únie a NATO. Podporu Varšave prisľúbili aj Nemecko, Švédsko či Česká republika.
