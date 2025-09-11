Umelej inteligencii zverili ministerský post: Albánsko je prvou krajinou s AI vo vláde. Premiér verí, že zastaví korupciu

Albánsko sa stane prvou krajinou na svete, ktorá bude mať ministerku vytvorenú a poháňanú umelou inteligenciou. Jej meno je Diella a na starosti bude mať všetky verejné obstarávania, oznámil vo štvrtok albánsky premiér Edi Rama. TASR sa odvoláva na správy magazínu Politico a agentúry Reuters.
Rama počas leta naznačil, že krajina by mohla mať digitálneho ministra a dokonca aj AI premiéra. Podľa Politica však málokto očakával, že sa to stane tak rýchlo.
Diella má bojovať proti korupcii
„Diella je prvým členom kabinetu, ktorý nie je fyzicky prítomný, ale virtuálne vytvorený pomocou AI,“ povedal Rama počas predstavenia svojej novej vlády. Podľa jeho slov má pomôcť Albánsku stať sa „krajinou, kde budú verejné tendre 100-percentne bez korupcie“.
🇦🇱 Albania to become the first country to appoint a non-physical artificial intelligence (AI) as a government minister.
PM Edi Rama announced his new cabinet, which includes an AI named „Diella“ as minister of public procurement.
Diella previously served as the virtual… pic.twitter.com/IzaSvnbsBj
— kos_data (@kos_data) September 11, 2025
Verejné obstarávania sú už dlho zdrojom korupčných škandálov v Albánsku, ktoré je podľa odborníkov centrom zločineckých skupín snažiacich sa prepierať peniaze z obchodovania s drogami a so zbraňami po celom svete, a kde korupcia zasiahla aj najvyššie mocenské kruhy, píše Reuters.
Virtuálna ministerka už bola predstavená občanom
Diella už bola predstavená albánskym občanom prostredníctvom platformy e-Albania, ktorá umožňuje prístup takmer ku všetkým vládnym službám digitálne. Zobrazená je ako mladá žena oblečená v tradičnom albánskom kroji.
Albania has become the first country in the world to have an AI minister – not an AI minister, but a virtual minister made of pixels and code and powered by artificial intelligence. Her name is „Diella“, which means sunshine in Albanian, and she will be responsible for all public… pic.twitter.com/SwdjUogAGs
— Deg (@d_e_gX) September 11, 2025
