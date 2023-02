Polícia zverejnila otrasné zábery: Muž na nich ubil psa na smrť palicou, už ho obvinili

Polícia na sociálnej sieti informovala o mužovi z okresu Komárno, ktorý mal palicou ubiť psa na smrť. Jeho čin je zachytený aj na videu, polícia však upozorňuje, že video nie je vhodné pre citlivé povahy.

„Vlani v júli v čase medzi 22.00 hod. a 24.00 hod. mal tento muž v priestoroch dvora rodinného domu v obci v komárňanskom okrese chytiť za zadné končatiny psa stredného vzrastu, zdvihnúť ho do výšky a v rozpore so zákonom o veterinárnej starostlivosti ho drevenou palicou opakovane udierať do oblasti chrbta a hlavy, až kým nedošlo k jeho usmrteniu,“ píše polícia na sociálnej sieti.

„Polícia v tejto súvislosti upozorňuje občanov, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti a v prípade, že osoba týra zviera, hoci bola za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutá alebo za taký čin bola v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdená alebo týra zviera zvlášť krutým a surovým spôsobom, alebo utýra zviera, je takéto konanie považované za trestný čin,“ dodáva polícia.

Takáto osoba môže byť potrestaná odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. Jeden až päťročný trest hrozí páchateľovi vtedy, ak spácha takýto čin na viacerých zvieratách.