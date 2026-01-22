Policajti neverili vlastným očiam: Kengura pred nimi utekala po ceste aj záhradách. Celý zásah zachytila kamera

Reprofoto: Facebook/ Policie České republiky

Nina Malovcová
Policajti v Česku riešili nezvyčajný zásah, po ceste poskakovala kengura zo súkromnej zoo.

Policajná práca vie byť niekedy poriadne nevyspytateľná. Svoje o tom v uplynulom týždni zistili českí policajti, ktorých privolali k oznámeniu, ktorému sa spočiatku len ťažko verilo. Podľa hlásenia sa totiž po ceste v blízkosti obce Mimoň pohybovala kengura.

O nezvyčajnom zásahu informovala polícia Českej republiky na sociálnych sieťach. „Niekedy je policajná práca jednoducho zaujímavá. Kolegovia vyrazili k oznámeniu, ktorému sa najskôr nechcelo veriť. Po ceste v blízkosti obce Mimoň si vraj skáče kengura,“ uviedli policajti.

Kevin sa rozhodol preskúmať okolie

Po príchode na miesto sa potvrdilo, že nejde o žiadny žart ani blúznenie osoby, ktorá oznámenie podala. „A skutočne. Nebol to podivný názov pre dopravný prostriedok, ale kengura Kevin zo súkromnej zoo, ktorá sa rozhodla preskúmať svet,“ opísala polícia.

Hoci bola kengura mierne rozrušená, nechýbala jej energia. Policajtom dokázala poriadne potrápiť nervy, keď im utekala cez okolité záhrady. „Policajtov trochu prehnala po záhradách a nenechala sa nijako rozhodiť ani autami, ktoré išli v protismere. Podľa pravidiel cestnej premávky pokračovala vo svojom skákaní po pravej strane,“ dodali policajti.

Zásah sa zmenil na fyzickú skúšku

Kevinovo dobrodružstvo sa podarilo zastaviť až na výjazde z obce Bohatice, kde policajti kenguru presmerovali z cesty do bezpečnejšej časti priľahlej komunikácie a záhrady. Práve tam sa zásah zmenil na nečakané športové zápolenie.

„Prebehlo tu športové zápasenie, počas ktorého sa kengura snažila nielen unikať, ale zároveň dôkladne otestoval fyzickú kondíciu zasahujúcich policajtov,“ uviedla polícia. Napokon sa Kevina podarilo nasmerovať k plotu a s použitím odporúčanej techniky ho bezpečne odchytiť.

Kuriózny zásah sa zaobišiel bez zranení a s dobrým koncom. „Všetko skončilo dobre. Kevin je späť u svojho majiteľa, živý, zdravý a dúfame, že aj poučený,“ odkázali policajti. S úsmevom zároveň dodali, že „na ceste je bezpečne len v policajnom aute“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac