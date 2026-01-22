Policajti neverili vlastným očiam: Kengura pred nimi utekala po ceste aj záhradách. Celý zásah zachytila kamera

Policajná práca vie byť niekedy poriadne nevyspytateľná. Svoje o tom v uplynulom týždni zistili českí policajti, ktorých privolali k oznámeniu, ktorému sa spočiatku len ťažko verilo. Podľa hlásenia sa totiž po ceste v blízkosti obce Mimoň pohybovala kengura.
O nezvyčajnom zásahu informovala polícia Českej republiky na sociálnych sieťach. „Niekedy je policajná práca jednoducho zaujímavá. Kolegovia vyrazili k oznámeniu, ktorému sa najskôr nechcelo veriť. Po ceste v blízkosti obce Mimoň si vraj skáče kengura,“ uviedli policajti.
Kevin sa rozhodol preskúmať okolie
Po príchode na miesto sa potvrdilo, že nejde o žiadny žart ani blúznenie osoby, ktorá oznámenie podala. „A skutočne. Nebol to podivný názov pre dopravný prostriedok, ale kengura Kevin zo súkromnej zoo, ktorá sa rozhodla preskúmať svet,“ opísala polícia.
Hoci bola kengura mierne rozrušená, nechýbala jej energia. Policajtom dokázala poriadne potrápiť nervy, keď im utekala cez okolité záhrady. „Policajtov trochu prehnala po záhradách a nenechala sa nijako rozhodiť ani autami, ktoré išli v protismere. Podľa pravidiel cestnej premávky pokračovala vo svojom skákaní po pravej strane,“ dodali policajti.
Zásah sa zmenil na fyzickú skúšku
Kevinovo dobrodružstvo sa podarilo zastaviť až na výjazde z obce Bohatice, kde policajti kenguru presmerovali z cesty do bezpečnejšej časti priľahlej komunikácie a záhrady. Práve tam sa zásah zmenil na nečakané športové zápolenie.
„Prebehlo tu športové zápasenie, počas ktorého sa kengura snažila nielen unikať, ale zároveň dôkladne otestoval fyzickú kondíciu zasahujúcich policajtov,“ uviedla polícia. Napokon sa Kevina podarilo nasmerovať k plotu a s použitím odporúčanej techniky ho bezpečne odchytiť.
Kuriózny zásah sa zaobišiel bez zranení a s dobrým koncom. „Všetko skončilo dobre. Kevin je späť u svojho majiteľa, živý, zdravý a dúfame, že aj poučený,“ odkázali policajti. S úsmevom zároveň dodali, že „na ceste je bezpečne len v policajnom aute“.
