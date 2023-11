Poistenie za vaše auto bude čoskoro opäť drahšie: Vyššie ceny sa dotknú najmä dvoch skupín vodičov

Pre desaťtisíce vodičov po celom Slovensku prichádzajú nie najlepšie správy. Ide totiž o to, že povinné zmluvné poistenie bude opäť drahšie. Jeho vyššia cena sa bude týkať najmä niektorých špecifických skupín vodičov.

Ako uvádzajú TV Noviny, vodičov čakajú neľahké časy. Cena za povinné zmluvné poistenie (PZP) pôjde totiž smerom nahor. Poisťovne na to argumentujú tým, že za poslednú dobu išli hore aj ceny náhradných dielov, v servisoch a aj u výrobcov súčiastok.

Medzi ďalšie argumenty patria inflácia a nové technológie, ktoré sa v autách objavujú čoraz častejšie. Poisťovne sa tiež obrátili na tvrdenie, že musia od klientov brať taký obnos peňazí, aby boli schopné preplácať vzniknuté škody. „Poisťovne musia vybrať také poistné, aby boli schopné kryť svoje záväzky. To znamená, že keď sa motoristom stane nejaký objem škôd, poisťovňa musí byť schopná vyplatiť náhrady týchto škôd,“ cituje portál TV Noviny riaditeľku odboru komunikácie Allianz-SP, Luciu Strnad Muthovú.

Týka sa najmä niektorých skupín

Aj keď sa hovorí o zdražovaní, údajne by nemalo ísť o drastický nárast cien. Hoci by bolo fér navýšiť cenu aj o niekoľko desiatok percent, no vzhľadom na klientov by malo medziročné navýšenie jednotlivých PZP predstavovať nárast o výške 6 % ceny.

Týkať sa to má prevažne mladých vodičov a vodičov taxislužby. Poisťovne chcú docieliť, aby sa zdražovanie najmenej týkalo najmä tých vodičov, ktorí jazdia v menej rušných oblastiach, respektíve jazdia dlhodobo bez akejkoľvek nehody.