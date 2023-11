Je lacnejšou a neobjavenou konkurenciou Zakopaného: Toto mestečko sa nachádza hneď za hranicami, na deň vám stačí 52 eur

Medzi cestovateľskými článkami a blogmi o tipoch na krátky, no o to aktívnejší výlet neďaleko slovenských hraníc, sa už dávno nedočítate len o Zakopanom. Konkurenciou mu má byť kúpeľné mesto Krynica, ktoré sa od našich hraníc nachádza len niekoľko kilometrov a návštevníkom sľubuje skutočne pestré zážitky. Presvedčiť sme sa o tom rozhodli na vlastnej koži aj my.

Krynica-Zdrój, ako znie celý názov kúpeľného mestečka na juhu Poľska, nie je síce ani zďaleka také populárne miesto, ako napríklad Zakopané, no má mu byť v rámci zážitkov a služieb silnou konkurenciou. Len 30 kilometrov od Bardejova a 70 kilometrov od Prešova si tak údajne môže prísť nadšenec rôznych druhov zábavy či oddychu skutočne na svoje. Je to však naozaj pravda? Do Krynice sme sa preto vybrali pozrieť aj my.

V článku sa dozviete aj: ako pôsobí Krynica na prvý dojem;

čo sa dá v meste robiť počas roka;

čo nás na meste najviac prekvapilo;

koľko stojí Krynica;

ako sa tam čo najúčinnejšie dostať;

či je Krynica skutočne konkurenciou Zakopaného.

Mesto Krynica sa nachádza približne len 30 minút jazdy od Bardejova, odkiaľ sme sa tam vybrali aj na jar 2023, kedy sme však navštívili reťazec Biedronka, ktorý mieri aj na Slovensko. V úvode novembra sa teda vyberáme do Poľska opäť, pričom mierne zmeny človek registruje hneď po prechode štátnej hranice.

Poľské dediny pôsobia upravene, organizovane a čo zaujme azda najviac, je využiteľnosť cestovného ruchu. Viaceré domy ponúkajú apartmány na ubytovanie, na kopcoch vidno lyžiarske zjazdovky, v niektorých prípadoch aj so sedačkovou lanovkou.

Spustošili ju Nemci aj Sovieti

Po nie viac ako 30 minútach jazdy schádzame úzkymi serpentínami do mesta Krynica-Zdrój, ktoré má v Poľsku silnú kúpeľnú tradíciu, no nevie o ňom každý. Hneď na prvý pohľad vás privítajú z oboch strán cesty kúpeľné domy, hotelové zariadenia či obchodíky. Človek si ľahko všimne aj upravené chodníky či pekne pôsobiace lampy.

Jeden by tak ani nepovedal, že Krynica sa po druhej svetovej vojne musela prakticky druhýkrát narodiť. Celé mesto zažilo najväčší rozmach v úvode 20. storočia, kedy sa tam postavili vilové domy, kúpeľné zariadenia s drahou technikou či železničná trať. Na Krynici sa však „vybláznili“ nielen nemecké, ale aj sovietske vojská. Najprv ustupujúci Nemci vzali väčšinu techniky a vzácnych predmetov, potom Červená armáda spustošila zvyšok. Koniec 50. rokov bol tak v Krynici v znamení obnovy zašlej slávy, píše Poland Travel.

Kombinácia fungujúceho mesta aj turistickej destinácie

Pomyselné centrum mesta, cez ktoré prechádza množstvo osobných aj nákladných áut, lemuje nečakane vysoký počet ľudí. Podľa odhadu ide o turistov, ale aj o školákov a domácich, keďže v meste žije podľa sčítania z roku 2021 cez 16 000 ľudí. Aj keď sa úvod novembra považuje v tejto destinácii ako obdobie mimo hlavnej sezóny, my ten pocit teda v Krynici nemáme.

V juhopoľskom kúpeľnom mestečku to fičí primárne v zime aj v lete. Počas zimných mesiacov si to tam užívajú prvotne lyžiari a nadšenci zimných športov, keďže v Krynici sa nachádza hneď niekoľko lyžiarskych stredísk. Najznámejšími sú Slotwiny aj Jaworzyna Krynicka, ktorá patrí aj k obľúbeným lyžiarskym strediskám mnohých Slovákov.

Na svoje si tam prídu aj bežkári či turisti, ktorí obľubujú prechádzky po zasnežených kopcoch. Nad mestom vyrástla aj vyhliadková veža a chodník korunami stromov, ktorý poznáme napríklad z Bachledovej doliny. Tieto atrakcie sú teda využiteľné pokojne aj v lete.

Jednou z najzaujímavejších atrakcií je určite aj pozemná lanovka na Góru Parkowu, ktorá je najstaršou pozemnou lanovkou v celom Poľsku. Miestni aj turisti odporúčajú navštíviť toto miesto, až keď sa zotmie, keďže ponúka pekné výhľady na vysvietené mesto.

Či už je leto, jeseň, zima, alebo jar, v Krynici zaujme aj miestne korzo. Ulica, cez ktorú preteká riečka Kryniczanka, je lemovaná krásnymi tradičnými farebnými domčekmi, v ktorých sa nachádzajú ubytovacie zariadenia, kaviarne či reštaurácie. Okrem športových atrakcií tam nájdete aj niekoľko múzeí, pričom najznámejšie je to s hračkami, ale tiež galérie. Pútavé sú tiež interiéry tamojších kúpeľných promenád.

Čím je však Krynica populárna široko-ďaleko, sú jej služby v odvetví SPA, wellness a oddychu. Množstvo hotelových zariadení ponúka dokonca zvýhodnené pobyty, ktorých súčasťou sú práve tieto liečebné a oddychové služby, čo padne vhod nielen po výdatnej lyžovačke či turistike.

Čo nás prekvapilo?