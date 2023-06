Podľa divákov je trýznivý: Nový seriál na Netflixe ukazuje nešťastie vo Fukušime, prirovnávajú ho k hrozivému Černobyľu

Začiatkom mesiaca červený streamovací gigant uverejnil seriálovú novinku s názvom Deň po dni (The Days), ktorá je prirovnávaná k hitu HBO Černobyľ. Od divákov žne viac než dobré hodnotenia a zhodujú sa na tom, že prináša silný zážitok.

Deň po dni sa zameriava na nehodu vo Fukušime, ktorá sa stala predmetom mnohých diskusií. Predovšetkým toho, či je dielom prírody, alebo ľudského pochybenia. Mohla totiž spôsobiť katastrofu nezvrátiteľných rozmerov.

Osemdielny seriál ukazuje, čo sa stalo osudného 11. marca 2011, ako nešťastie zasiahlo životy ľudí a následky, ktoré po ňom nasledovali. Je asi zrejmé, prečo túto novinku diváci prirovnávajú k minisérii Černobyľ.

„Pripomína mi to seriál Černobyľ, akurát bez skorumpovaných úradníkov, ktorí sa snažia predstierať, že sa nič nedeje a namiesto toho sú to vládni prisluhovači, ktorí sa boja hovoriť pravdu,“ opísal jeden z divákov na Twitteri.

Niektorí ľudia ho chvália a ďalší sa zdôverujú s tým, že v nich zanecháva nepríjemné pocity.

„Deň po dni od Netflixu je mrazivý. Kódži Jakušo v úlohe inžiniera Masao Yoshidu je geniálny. Vidieť, ako sa jeho duševný, aj fyzický stav zhoršuje kvôli obrovskému množstvu stresu počas katastrofy, je veľmi trýznivé,“ napísala ďalšia.

I rarely watch re-enactments but THE DAYS on Netflix is chilling. Kôji Yakusho as Masao Yoshida is masterful. To see his mental & physical state deteriorate due to the massive amounts of stress in an unprecedented disaster, is very harrowing & relatable. /1 pic.twitter.com/8xUHNTY3rs

— Ariandria 💜♿🎮 (@Adonna55) June 7, 2023