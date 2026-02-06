Plačková krátko pred pôrodom prekvapila fanúšikov: Tajomstvo mena dcérky sa prevalilo skôr, než ho stihla oznámiť

Zuzana Strausz Plačková sa už čoskoro stane dvojnásobnou mamou. Krátko pred pôrodom zároveň odhalila meno svojej dcérky, ktoré dovtedy vzbudzovalo veľkú zvedavosť medzi jej sledovateľmi.
Na Instagrame vo svojom príbehu prezradila a zároveň sa posťažovala influencerka a podnikateľka Zuzana Strausz Plačková. Krátkym videom priblížila okolnosti, za akých sa verejnosť k menu jej ešte nenarodenej dcéry dostala, aj dôvod, prečo sa ho pôvodne nesnažila výrazne medializovať.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Sledovatelia ju predbehli
Plačková priznala, že krátko pred spaním vytvorila dcérke profil na sociálnej sieti s tým, že ho neskôr sama zverejní. „No, počúvajte, tak ja včera večer, že akí sú tuto normálne ľudia, špekulanti na tom Instagrame, pred spaním som proste vytvorila malej profil Instagramu, ja hovorím, že a však potom to zazdieľam. Neriešila som, zaspala som, lebo som bola fakt úplne KO,“ opísala situáciu.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ráno ju však prekvapilo, že účet už objavili aktívni fanúšikovia. „A dneska ráno sa zobudím, a normálne tak mi povedzte, akí sú ľudia detektívi, ako musia oni šmírovať každý jeden môj krok, že ja som z toho normálne v p**i, že oni normálne ten profil našli, a do rána tam bolo, že nejak cez 300 žiadostí o sledovanie,“ povedala otvorene.
Nahlásiť chybu v článku