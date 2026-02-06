Plačková krátko pred pôrodom prekvapila fanúšikov: Tajomstvo mena dcérky sa prevalilo skôr, než ho stihla oznámiť

Foto: Instagram (queen.plackova)

Frederika Lyžičiar
Meno dcérky je už odhalené.

Zuzana Strausz Plačková sa už čoskoro stane dvojnásobnou mamou. Krátko pred pôrodom zároveň odhalila meno svojej dcérky, ktoré dovtedy vzbudzovalo veľkú zvedavosť medzi jej sledovateľmi.

Na Instagrame vo svojom príbehu prezradila a zároveň sa posťažovala influencerka a podnikateľka Zuzana Strausz Plačková. Krátkym videom priblížila okolnosti, za akých sa verejnosť k menu jej ešte nenarodenej dcéry dostala, aj dôvod, prečo sa ho pôvodne nesnažila výrazne medializovať.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa kika.muráňová (@beautyspace_by_kika)

Sledovatelia ju predbehli

Plačková priznala, že krátko pred spaním vytvorila dcérke profil na sociálnej sieti s tým, že ho neskôr sama zverejní. „No, počúvajte, tak ja včera večer, že akí sú tuto normálne ľudia, špekulanti na tom Instagrame, pred spaním som proste vytvorila malej profil Instagramu, ja hovorím, že a však potom to zazdieľam. Neriešila som, zaspala som, lebo som bola fakt úplne KO,“ opísala situáciu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Smotánka (@smotanka_official)


Ráno ju však prekvapilo, že účet už objavili aktívni fanúšikovia. „A dneska ráno sa zobudím, a normálne tak mi povedzte, akí sú ľudia detektívi, ako musia oni šmírovať každý jeden môj krok, že ja som z toho normálne v p**i, že oni normálne ten profil našli, a do rána tam bolo, že nejak cez 300 žiadostí o sledovanie,“ povedala otvorene.

Profil ako spomienkový album

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Jeffrey Epstein
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zdravie
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac