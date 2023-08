Pivo zdraželo o viac ako 1,50 €, jedlá o pár eur: Češka Lenka porovnala ceny v obľúbenom Chorvátsku s minulým rokom

Počas tohtoročnej dovolenkovej sezóny sa z každej strany ozýva, ako zdraželo nielen naše Slovensko, ale aj Chorvátsko. No je to naozaj tak? Česká Nova priniesla zaujímavé porovnanie, ktoré to dokazuje.

Do redakcie sa im ozvala pani Lenka, ktorá sa pravidelne vracia dovolenkovať do Chorvátska už niekoľko rokov. Napokon, ako aj mnohí Slováci. A niet sa čomu čudovať. Je dostupné a ponúka všetko, čo si dovolenkári prajú, vrátane pekného mora a pláží.

Porovnala ceny s minulým rokom a rozdiely tam skutočne boli

Lenka opäť navštívila Podgoru na Makarskej riviére a vďaka náhode sa jej podarilo porovnať ceny z jedálneho lístka z minulého roka, ktorý u seba objavila a toho aktuálneho. Čo zistila, vás možno ani neprekvapí.

Po roku sa vrátila do podniku s názvom KAPPO Restaurant Pizza Bar a s Novou zdieľala ceny uvedené na menu. Napríklad, obyčajná pizza „Margerita“ stála pred rokom 9,50 eura, no teraz už 9,90 eura. Podobne je to aj s ďalšími položkami. Ako uviedla, cena piva mala stúpnuť o 40 českých korún, čo je v prepočte 1,66 eura. Táto správa pravdepodobne mnohých milovníkov tohto zlatého moku nepotešila.

Cena špagiet bolognese bola 10,80 eura, no dnes stoja 12 eur. Kým minulé leto ste si najlacnejšiu rybu mohli dať za 12,50 eura, aktuálne je to už 14 eur.

Ako však iste viete, toto zdražovanie sa netýka len Chorvátska, ale pocítili ho aj naše peňaženky počas bežných nákupov doma. Ceny za uplynulý rok vzrástli a inak to nebolo ani v obľúbenej dovolenkovej destinácii.