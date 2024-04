Tajný chorvátsky ostrov, kde žije len 14 ľudí: Dostanete sa sem za 12 eur, užijete si pláž aj jedno prekvapenie

Chorvátsko sa medzi Slovákmi teší veľkej popularite. Medzi obľúbené letoviská patria Zadar, Split, Rijeka, Dubrovník a mnohé ďalšie. Ak sa sem chystáte aj tento rok, môžete si skúsiť dovolenku okoreniť niečím nezvyčajným. Chorvátsko má množstvo ostrovov, o ktorých ani netušíte. A vydať sa na jeden z nich môže byť príjemným spestrením voľných chvíľ.

Jedným z takýchto ostrovčekov je Biševo. Oproti ostrovom naokolo je na prvý pohľad zrejmé, že je ich menším bratom. Nachádza sa západne od obľúbeného ostrova Vis, ktorý je spojkou medzi Chorvátskom a Biševom.

Takmer opustený ostrovček

Ako uvádza web Chorvatsko.cz, jeho rozloha je len 5,8 km2 a podľa údajov dostupných na internete tu žije len 14 (niektoré zdroje uvádzajú aj 15) obyvateľov.

Z turistického hľadiska je však atraktívny. Preslávil sa predovšetkým vďaka Modrej jaskyni (Modra špilja). Má dĺžku 31 metrov a je široká 18 metrov. Ak sa sem rozhodnete vybrať, nenechajte to na náhodu. Aby ste ju zažili v plnej modrej kráse, ideálne je vyraziť sem doobeda, aj keď prekaziť zážitok vám môže tiež nepokojné more. Keď budú vlny udierať do skál, do jaskyne sa nedostanete. Je totiž prístupná len cez menší otvor.

Portál Visit Croatia vysvetľuje, že na ostrove Biševo nenájdete žiadne cesty a dokonca ani tečúcu vodu.

Dostanete sa sem za pár eur

Ako sme už spomínali, ak sa sem chcete dostať, jednou z možností je prísť trajektom zo Splitu na ostrov Vis, pričom lístok počas hlavnej sezóny stojí okolo 8 eur. Z ostrova Vis vás zas čaká cesta loďou, na ktorú jednosmerný lístok stojí 4,38 eura. To znamená, že z chorvátskej pevniny sa na tento ostrov dostanete za niečo cez 12 eur.

Okrem najznámejšej jaskyne si na ostrove užijete aj pekné pláže a môžete sa vydať na menšiu turistiku.