Pijete veľa Coca-Coly alebo Pepsi? Konzumácia týchto nápojov môže viesť k zväčšeniu semenníkov, tvrdí nová štúdia

Páni, pijete príliš veľké množstvo Coca-Coly, respektíve Pepsi? Nová štúdia zistila, že práve konzumácia tohto nápoja môže viesť k výraznému zväčšeniu vašich semenníkov.

Nadmerné pitie týchto sladených nápojov ako Coca-Cola, Pepsi a podobne sa neodporúča pre viacero zdravotných dôvodov. Okrem klasických varovaní ako obezita, cukrovka, srdcové choroby, vysoký krvný tlak a zubný kaz sa teraz do zoznamu rizikových faktorov užívania populárnych drinkov pridáva aj nové zistenie, píše sa v štúdii zverejnenej na PubMed.

Na čínskej univerzite v Minzu sa totiž pustili do testovania toho, aký vplyv má pitie veľkého množstva Coca-Coly a Pepsi na mužské pohlavné orgány. Pri teste na myších samcoch sa zistilo, že pri častom užívaní došlo naozaj k zvýšeniu testosterónu aj zväčšeniu pohlavných žliaz, teda gonád. Výskumníci vykonali na hlodavcoch množstvo testov, ktoré zahŕňali váženie ich malých semenníkov a odber krvi v prvý deň, rovnako aj v piaty, siedmy, 10. a 15. deň štúdie.

Zistili aj nové informácie o rakovine

Výskumníci rýchlo odhalili, že myši, ktoré pili 100-percentnú kolu a Pepsi, mali v porovnaní so zmesou nealkoholického nápoja a vody viac napuchnuté vrecia v porovnaní s ich pol na pol druhmi. Čo sa týka výskumu na ľuďoch, štúdia dospela k záveru, že pitie Coca-Coly a Pepsi by mohlo podporiť rast semenníkov a zvýšiť sekréciu testosterónu, pričom sa vďaka tomuto testu dozvedeli aj mnohé poznatky o rakovine a dysfunkciách prostaty.

Je však potrebné dbať na to, že pitie veľkých dávok nealkoholických nápojov Pepsi a Coca-Cola síce môže zlepšiť hladinu testosterónu v mužskom tele a dať mužom silnejšie a väčšie semenníky, no nemusí to nevyhnutne znamenať, že budú plodnejší, upozorňuje štúdia.

Štúdia sa nespája s ľudskou potenciou

Myši, ktorým síce narástli semenníky a boli odsledované zvýšené hodnoty hormónov, sa však nepárili, čiže spojitosť tejto štúdie s lepšou ľudskou potenciou je tým pádom nemožná, no dá základ ďalším výskumom v tejto oblasti.