Ak si nevymažete tieto 2 aplikácie, WhatsApp vám môže odstrániť váš účet: Prísť oň môžete aj z iného dôvodu

Komunikačná platforma WhatsApp patrí medzi najpopulárnejšie na celom svete. Jej aktívnym používateľom však teraz hrozí, že pokiaľ majú vo svojom zariadení stiahnuté dve pochybné aplikácie, oficiálny WhatsAppový účet im môže byť bez mihnutia oka zmazaný.

Na Slovensku by to možno povedal málokto, no WhatsApp je v skutočnosti ďaleko najpopulárnejšou chatovou aplikáciou na svete. Podľa portálu Verloop má appka so zeleno-bielym logom až 2,2 miliardy aktívnych používateľov, zatiaľ čo Messenger od Facebooku používa o miliardu ľudí menej.

A práve spoločnosť Meta, ktorá okrem Messengeru vlastní aj WhatsApp, sa teraz rozhodla pre tvrdý boj proti podozrivým aplikáciám, ktoré môžu narúšať súkromie užívateľov vyššie uvedených aplikácií. Portál Gizchina informuje a zároveň varuje pred dvomi aplikáciami, pre ktoré by vám Meta mohla pokojne vymazať váš WhatsApp účet.

Dávajte si pozor na únik dát

Ide o aplikácie WhatsApp Plus a WhatsApp GB. V podstate sú to platformy, ktoré sa až dokonale podobajú na originálnu verziu, no sú odlišné, nemajú nič spoločné s pravým WhatsAppom a ani ich nevlastní Meta. Ľudia sa rozhodnú využívať tieto verzie pre viacero dôvodov.

Obe aplikácie lákajú na širší výber možností ako témy chatu, emojis, možnosť trvalého vymazania správ bez toho, aby si to chatujúci všimol, možnosť označenia správy za prečítanú, aj keď ste ju neotvorili, nižšia spotreba dát, vyššia ochrana a podobne, uvádza BotPenguin.

Problémom je aj dlhá pasivita

Problémom je, že WhatsApp Plus a GB nie sú oficiálnym produktom, a teda predstavujú isté bezpečnostné riziko pre používateľov, ale aj pre Metu, ktorej tým pádom hrozí únik niektorých dát, ktoré musia používatelia pred používaním spárovať so svojím oficiálnym WhatsApp účtom.

Ak teda nechcete riskovať vymazanie oficiálneho účtu na WhatsAppe, okamžite si dve uvedené aplikácie vymažte zo svojho telefónu alebo iného zariadenia, na ktorom ich máte stiahnuté. Okrem iného, Meta teraz upozorňuje aj na dlhodobú neaktivitu na vašom komunikačnom účte. Ak bude váš WhatsApp dlhšie ako 120 dní bez akejkoľvek aktivity, Meta bude preverovať jeho dôveryhodnosť a môže sa stať, že ho vymaže.