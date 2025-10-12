Pellegrini podpíše štátny rozpočet na budúci rok pod jednou podmienkou. Toto bude musieť Fico vysvetliť

Ilustračná foto: SITA - Kancelária prezidenta SR

TASR
Tomáš Čapák
Prezident je pripravený podpísať návrh rozpočtu v súčasnej podobe.

Prezident SR Peter Pellegrini je pripravený podpísať návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, ak nebude mať výrazné zmeny. Vyzdvihol pri ňom, že vláda napriek ťažkej situácii nešetrí na oblasti školstva a zdravotníctva.

Víta tiež, že v rámci konsolidácie sa nesiahlo na sociálne opatrenia. Upozornil však na to, že konsolidácia sa robila spôsobom, akoby sa vláda rozhádala so všetkými sociálnymi partnermi, čo považuje za nie úplne šťastné. Vyplýva to z vyjadrenia hlavy štátu v diskusnej relácii TA3 V politike.

Prezident chce dôvody možného presunu volieb

Prezident SR Peter Pellegrini chce poznať dôvod, pre ktorý chce premiér Robert Fico (Smer-SD) presunúť voľby do orgánov samosprávnych krajov i volieb do orgánov samosprávy obcí na rok 2027. Myslí si, že ak má diskusia o tomto návrhu pokračovať, treba dôvod poznať. Uviedol to v diskusnej relácii TA3 V politike.

Správu aktualizujeme.

