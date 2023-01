Patrí medzi tie najlepšie, diváci aj kritici ho milujú: Neftlix dal seriálu stopku, po prvej sérii bol zrušený

Seriál 1899 sa tešil skvelým odozvám od divákov, ale aj od kritikov. Druhej série sa už ale na Netflixe nedočkajú. Na sociálnej sieti smutné správy oznámili tvorcovia Jantje Friese a Baran bo Odar.

Jeden z najlepších seriálov minulého roka

Tvorcovia Jantje Friese a Baran bo Odar, ktorí stoja aj za sériou Dark, prichádzajú hneď na začiatku roka s nepríjemnou novinkou. Ako informuje web LADbible, seriál 1899 bol zrušený po prvej sérii, a to napriek tomu, že sa medzi divákmi tešil nemalému úspechu.

„S ťažkým srdcom vám musíme oznámiť, že seriál 1899 nebude obnovený,“ napísal na sociálnej sieti Odar.

Dodáva, že by radi pokračovali aj druhou či treťou sériou, no niekedy veci jednoducho nejdú podľa predstáv. Dej seriálu sa sústredil na loď plnú imigrantov cestujúcich z Londýna do New Yorku. K nečakanému zvratu dochádza, keď objavia ďalšiu loď unášanú oceánom. Pre Entertainment Weekly sa Friese vyjadril, že pôvodne to mala byť záhada pozostávajúca z troch sérií.

Diváci sú zdrvení

Už tri dni po uverejnení sa séria vyšplhala takmer na vrchol rebríčka a zaradila sa medzi 10 najsledovanejších. Podľa portálu Collider chválou nešetrili ani kritici, podľa niektorých seriál patrí medzi tie najlepšie za rok 2022.

„Vždy sa zdá, že odpoveď je na dosah, čím viac sa k nej ale priblížite, tým je vzdialenejšia,“ vyjadril sa jeden z kritikov.

Po tom, čo sa zlú správu dozvedeli, boli mnohí fanúšikovia zdrvení. Najmä po tom, čo mala prvá séria tak šokujúci záver (viac prezrádzať nebudeme). Niektorí diváci sú natoľko smutní a nahnevaní, že sú dokonca ochotní zaplatiť vlastnými orgánmi komukoľvek, kto sa série ujme a dokončí ju. Tvorcovia zatiaľ nevysvetlili, prečo seriál nebude mať pokračovania. Divákom ale poďakovali za to, že sa stali súčasťou úžasného dobrodružstva.