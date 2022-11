Prináša hlavolam, ktorý vám bude vŕtať v hlavách až do konca: Nový hit Netflixu je plný záhad, ktoré nerozlúštite

V uplynulých dňoch si diváci streamovacej služby Netflix obľúbili novinku s názvom 1899, ktorá im však poriadne zamotala hlavy.

Osemdielny seriál, ktorý je mixom rôznych žánrov od drámy, cez sci-fi až po mysteriózny triler, pochádza z dielne nemeckej dvojice tvorcov — Baran bo Odar a Jantje Friese. Ak sú vám tieto mená známe, nie je to náhoda. Stoja totiž aj za mysterióznym seriálom Dark, ktorý zožal mimoriadny úspech.

Tak jednoducho ho nerozlúštite

Novinka sa odohráva v roku 1899 a ukazuje loď migrantov, smerujúcu z Európy do New Yorku. Ako vysvetľuje distribútor, za záhadných okolností zmení svoj smer a cestujúci musia riešiť neobvyklú záhadu.

Práve záhada je slovo, ktoré tento seriál s pomalým tempom, no pútavou atmosférou, dokonale opisuje. Ako vysvetľuje Collider, prináša hlavolam, ktorý vám bude vŕtať v hlavách až do poslednej chvíle.

Ak si ho pustíte v originálnom znení, čaká vás nevšedný zážitok

Keďže je zloženie posádky lode rôznorodé, v seriáli sa objaví až desať rôznych jazykov, informuje Deutsche Welle. To, že postavy sebe navzájom nerozumejú, sa môže javiť ako nevýhoda, ale v niektorých prípadoch, keď si chcú povedať niečo osobné a pred niekým to zatajiť, je to ich silná stránka.

Ide o unikátny efekt, ktorý zažijete iba v prípade, že si seriál pustíte v originálnom znení.

Označujú ho za najlepší seriál roka

Novinka 1899 sa aktuálne nachádza v čele rebríčka sledovanosti Top 10 po celom svete, ukazujú čísla FlixPatrolu. A nie je iba sledovaný, ale podľa všetkého sa divákom aj páči. Svedčia o tom hodnotenia 72 % na ČSFD a 8,0/10 na portáli IMDb.

Diváci nešetria chválou ani na Twitteri. Niektorí hovoria o najlepšom seriáli tohto roka, ďalší sa zdôverili s tým, ako im novinka zamotala hlavy.