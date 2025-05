Obrovská tragédia: Školský autobus bol plný detí, keď sa ozval výbuch. Hlásia mŕtvych aj ťažko ranených

Najmenej štyri deti zahynuli a ďalších 38 utrpelo zranenia pri samovražednom bombovom útoku na školský autobus na juhozápade Pakistanu. S odvolaním sa na vládneho predstaviteľa o tom informovala agentúra AP, píše TASR.

Terčom samovražedného atentátnika sa stal autobus, ktorý smeroval do školy riadenej armádou v provincii Balúčistan. V čase výbuchu bomby sa v autobuse nachádzalo približne 40 študentov. K zodpovednosti za útok sa bezprostredne neprihlásila žiadna skupina.

BREAKING:

India, via its proxies in Pakistan, has reportedly targeted an Army Public School (APS) bus in Khuzdar, Balochistan. Initial reports confirm at least five casualties, including three children.#India #Pakistan #APS #Khuzdar #Balochistan pic.twitter.com/JqJCcxtzvh

— Asif Mehmood (@imasifmehmood) May 21, 2025