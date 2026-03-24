Obrovská tragédia pri Trnave: Auto zišlo z cesty a narazilo do stromu. Vodič na mieste uhorel

Vodič osobného automobilu podľahol zraneniam po dopravnej nehode na ceste tretej triedy neďaleko obce Dolná Krupá v okrese Trnava. Auto v utorok ráno z doposiaľ nezistených príčin zišlo mimo cesty a narazilo do stromu. Následkom nárazu začalo horieť. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
Prípadom sa zaoberá poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu. „Z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov dopravnej nehody bola cesta na nevyhnutne potrebný čas uzavretá,“ priblížila polícia s tým, že všetky okolnosti, pre ktoré k nehode došlo, budú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania.
