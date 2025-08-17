Obrovská tragédia: Dvaja muži sa utopili pri kúpaní vo Váhu. Telo jedného z nich našli až dnes ráno

V sobotu sme vás informovali o nešťastí, ku ktorému došlo na rieke Hron a pri ktorom sa utopila mama so 7-ročnou dcérou. No nebolo jediné tohto druhu, ktoré sa v uplynulých hodinách odohralo. „Včera podvečer došlo v obci Šúrovce, v okrese Trnava, k tragickej udalosti pri kúpaní v rieke Váh,“ informuje polícia Trnavského kraja na sociálnej sieti.
„Podľa doterajších informácií sa do vody vybrala štvorica dospelých mužov pochádzajúcich z Indie. Počas plávania sa postupne vzdialili od brehu, kde sa dvaja z nich začali topiť. Napriek okamžitej snahe ich kamarátov sa mužov nepodarilo dostať na breh a zachrániť,“ opísala tragickú udalosti.
Aj keď sa kamarátom podarilo nájsť pod vodou 28-ročného muža, už mu nedokázali pomôcť. Druhú obeť, ktorou sa stal 33-ročný muž, objavili záchranári až dnes ráno, taktiež bez známok života.
