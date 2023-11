Prichádzajú najlacnejšie diaľničné známky: Pri ich kúpe ušetríte pár eur, nie vždy sa vám to ale oplatí

Od budúceho roka nastanú zmeny, čo sa týka poplatkov za diaľnice v krajinách Európskej únie a dobrou správou je, že aj na Slovensku. V niektorých špecifických prípadoch môžu znamenať, že ušetria vaše peňaženky. Prichádza jednodňová diaľničná známka, ktorá bude lacnejšia než varianty, aké poznáme dnes. A niekedy sa šoférom môže vyplatiť, aby si ju kúpili a viezli sa rýchlejšie a pohodlnejšie, informuje Topspeed.

Ako uvádza tento portál, cena jednodňovej diaľničnej známky na Slovensku by nemala prekročiť sumu 5,40 eura.

Vychádza pritom z toho, že má byť viazaná na cenu ročného kupónu. To znamená, že ak ročná diaľničná známka stojí 60 eur, tá jednodňová nesmie stáť viac ako 9 % z tejto sumy, čo značí spomínaných 5,40 eura. Mohlo by sa to však zmeniť v prípade, ak by sa cena tej ročnej zvýšila, čo sa môže, ale aj nemusí stať, vysvetľuje portál o autách.

Cestovanie v zahraničí môže zjednodušiť

Dobrou správou pre Slovákov môže byť, že jednodňovú diaľničnú známku si budú môcť zakúpiť napríklad aj u našich rakúskych susedov. Otázne však je, či do toho pôjdu, keďže jej cena nebude o toľko nižšia, ako si pamätajú z tej 10-dňovej. Tá aktuálne stojí 9,90 eura, no od budúceho roka má jej cena stúpnuť na 11,50 eura. Teraz si porovnajte s jednodňovou známkou, ktorá bude stáť 8,60 eura. Rozdiel tam je, no nie veľký, a preto si možno ľudia povedia, že im to za to nestojí. No Rakúsko počíta s inou verziou.

Jeho cieľom je dostať čo najviac ľudí z neplatených ciest na diaľnice a práve v tejto jednodňovej diaľničnej známke vidia riešenie. A v tom vidia naši susedia jej veľkú výhodu. Uvidíme, či to tak naozaj bude.

Viac sa tento variant môže oplatiť napríklad v takom Slovinsku, kde rozdiel medzi jednodňovou a týždennou známkou bude väčší v cene. Keďže stojí až 16 eur, rozdiel je 5 eur.

Aj u našich českých susedov

Na takúto novinku sa môžeme tešiť aj v Česku, kde by mala prísť do platnosti v marci. Má stáť 200 českým korún, čo je aktuálne približne 8 eur, uvádza RTVS.

Jednodňová diaľničná známka by u nás mala byť realitou taktiež do marca 2024, čo sa už nezadržateľne blíži. Má sa vyplatiť predovšetkým pre cudzincov, ktorí k nám prichádzajú alebo cez Slovensko prechádzajú. No môžu ju využiť aj Slováci, ktorí inak bývajú mimo diaľnic a necestujú nimi pravidelne.