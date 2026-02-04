O osude vojny sa rokuje za zatvorenými dverami: Zástupcovania Ukrajiny, USA a Ruska sa opäť stretli v Abú Zabí

Foto: SITA/AP, TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Rokovania pokračujú, dohoda zatiaľ nie je na stole.

Delegácia Ukrajiny pricestovala do Abú Zabí na stredajšie rokovania s USA a Ruskom o ukončení vojny. Ukrajinský tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov uviedol, že sa začali prvé rokovania, informuje TASR podľa jeho príspevku na sociálnej sieti X.

„Začalo sa ďalšie kolo rokovaní v Abú Zabí. Rokovací proces odštartoval v trojstrannom formáte – Ukrajina, Spojené štáty a Rusko. Nasledujú diskusie v osobitných skupinách podľa konkrétnych tém, po ktorých je na pláne spoločná synchronizácia pozícií,“ uviedol na X Umerov.

Sporné body zostávajú otvorené

„Pracujeme podľa jasných pokynov prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorými je dosiahnutie dôstojného a trvalého mieru. Hlavu štátu informujeme o pokroku pri každej fáze rokovaní,“ dodal.

Foto: SITA/AP

Schôdzka sa koná v stredu a vo štvrtok v nadväznosti na predchádzajúce rokovania v metropole Spojených arabských emirátov. Pôvodný termín 1. februára bol podľa Zelenského presunutý z dôvodov, ktoré nesúvisia s Ukrajinou. K sporným bodom naďalej patria územné nároky Ruska a žiadna strana zatiaľ neprejavila ochotu dosiahnuť kompromis.

