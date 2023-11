Nový trend šetrenia je čoraz populárnejší: Táto metóda vám však môže uškodiť

Predčasný dôchodok je minulosť. Na rad prichádza „soft saving“, trend, ktorý kladie dôraz na súčasnosť. Nová štúdia, vypracovaná spoločnosťou Intuit, ukazuje, ako generácia Z premýšľa o peniazoch.

Zážitky nad zlato

„Kto šetrí, má za tri.“ Aspoň tak sa to zvykne hovoriť. Na ľudí sa z každej strany valia informácie o tom, aké sporenie je najvýhodnejšie, a kedy je najlepší čas začať sporiť na dôchodok. Tomu je, zdá sa, koniec. Nástup generácie Z prináša novinku „mäkkého sporenia“, ktorá odmieta myslieť na ďalekú budúcnosť.

Štúdia ukazuje, že 73 percent opýtaných uprednostňuje lepšiu kvalitu života teraz pred vložením peňazí do banky na dlhé roky. Mladí ľudia vo veku od 18 do 25 rokov dokážu peniaze usporiť, míňajú ich však na cestovanie a zážitky, prípadne osobnostný rast a emocionálnu podporu.

Zahmlená budúcnosť

Vysvetlenie tohto konania je jednoduché. Generácia Z, ale aj mileniáli si uvedomujú ťažko dosiahnuteľný cieľ našetriť si na niečo väčšie. Vlastné bývanie je takmer nedostupné. Túto otázku väčšinou zvyknú riešiť podnájmom, alebo životom s rodičmi.

Rovnako tak nehovoria o šetrení na dôchodok. Keďže dôchodkový vek v niektorých krajinách neustále rastie, mladí ľudia stoja pred otázkou, či ich počas týchto rokov ešte vôbec čaká aktívny život.

A navyše, dve tretiny tých, ktorí sa zúčastnili štúdie, majú obavy z toho, že ani so šetrením by nemali dostatok financií na predčasný odchod do dôchodku. Veď kto by odišiel z práce, ak nemá ani vlastné bývanie?

Odborníci dvíhajú varovný prst

Portál CNBC upozorňuje, že finančníci odporúčajú mať „bokom“ odloženú sumu, z ktorej by ste bez problémov vyžili minimálne tri až šesť mesiacov. Aj keď sa to môže zdať nereálne, priestor na vytvorenie finančnej rezervy sa dá vytvoriť vždy.

Je to len o sile zvyku a o pevnej vôli. Každé euro, ktoré dnes odložíte, sa časom znásobí a o pár rokov bude mať väčšiu hodnotu. Mladá generácia má navyše jednu veľkú výhodu, a tou je čas.