Nový prieskum: Stále vedie Smer. Sme rodina ani Demokrati by sa do parlamentu nedostali

Deväť dní pred voľbami vedie v prieskume verejnej mienky strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) so ziskom 20,3 percenta hlasov. Nasleduje hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorému namerali 17,2 percenta voličov a strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) s 13,1 percenta priaznivcov.

Štvrtú priečku obsadilo hnutie Republika, ktoré by volilo 8,6 percenta Slovákov a kreslá v Národnej rade SR by obsadila aj koalícia OĽaNO a priatelia, ktorej namerali 8,2 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre denník Pravda. Zber dát prebiehal v období od 15. septembra do 19. septembra na vzorke 1 026 respondentov.

Parlament by nakoniec neunikol ani strane Sloboda a Solidarita – 6,1 percenta voličov, Slovenskej národnej strane – 5,6 percenta hlasov a Kresťanskodemokratickému hnutiu, po ktorom by v parlamentných voľbách siahlo 5,3 percenta ľudí. Mimo parlamentu by tak ostalo hnutie Sme rodina so ziskom 4,2 percenta hlasov, strana Aliancia-Szövetség so ziskom rovných štyroch percent, ale aj Demokrati, ktorých by volilo 3,4 percenta priaznivcov.

Podľa spomínaných výsledkov by Smer-SD v parlamente obsadil 36 kresiel, hnutie PS 31 a Hlasu-SD by sa ušlo 23 mandátov. V parlamente by sedelo zhodne po 15 poslancov z hnutia Republika a koalície OĽaNO a priatelia. Liberálom by sa ušlo 11 kresiel, národniarom desať a kresťanským demokratom deväť mandátov.