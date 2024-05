Nové informácie o brutálnej vražde v Petržalke: Žena priznáva, že priateľa bodla nožom, odmieta, že by ho zabila

Hliadka piateho bratislavského okresu (Petržalka) bola 14. apríla tohto roka v podvečerných hodinách privolaná k telu muža bez známok života. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave vzniesol obvinenie za obzvlášť závažný zločin vraždy voči 45-ročnej Andrei V.

Tá pre TV JOJ uviedla, že nie je vrahyňa. Informácie z uznesenia, ktoré má televízia k dispozícii, hovoria o tom, čo sa dialo pred a po vražde.

Svoju vinu odmieta

Dvojica sa údajne pohádala ešte skoro ráno, a v miestach, kde bol neskôr mŕtvy muž nájdený, si varili špagety. Žena mala odísť preč, vypiť fľašu vodky a zaspať na školskom ihrisku.

Tvrdí, že sa na muža pri hádke zahnala nožom, odmieta však fakt, že by ho zabila. Podľa jej slov sa mohlo stať, že ho bodla, ale vylučuje, že by sa to udialo toľkokrát, ako je písané v uznesení o vznesení obvinenia.

Muž sa s ňou údajne dokázal aj naďalej hádať. Keď mu povedala, aby si špagety dovaril sám, z miesta odišla.

Nie je si istá, kde ho trafila. Muž mal na útok zareagovať tak, že si oprel hlavu o stenu a ruky si dal krížom cez hrudník.

Keď sa popoludní za svojím priateľom vrátila, nereagoval. „On neodpovedal, tak ho zatriasla za nohu, že prečo neodpovedá. Chytila ho potom za krk, skontrolovala tep a zistila, že je mŕtvy, lebo mu mucha ešte aj liezla do úst,“ píše uznesenie.

Andrei v prípade dokázania viny hrozí 20 rokov vo väzení.