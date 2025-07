Niektorí ľudia sa sťažujú na nespravodlivosť dôchodkov, nie je to však také jednoduché. Od čoho závisí ich výška?

Dôchodok ľudia začnú poberať, keď dosiahnu dôchodkový vek. Ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok sa jeho suma určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, súčtu obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku. To však nie je všetko.

Sociálna poisťovňa sa stretáva s množstvom mýtov, ktorým ľudia veria a jedným z nich je ten, že je ich suma dôchodku nespravodlivá. Týka sa to tých dôchodcov, ktorí roky pracovali s rovnakou osobou, a tak usúdili, že tak ako ich sumy výplat, tak aj sumy dôchodkov budú rovnaké. Nezvážili však všetko, čo sa týka výpočtu dôchodku, a preto zostali sklamaní.

Prečo nedostávajú rovnako?

„Sused v rovnakom veku, ktorý v rovnakej firme a na rovnakej pozícii odpracoval rovnaký počet rokov ako ja, má dôchodok vyšší. Je to nespravodlivé,“ znel mýtus, ktorý sa rozhodla Sociálna poisťovňa vyvrátiť.

Podľa ich vysvetlenia to nie je nespravodlivé, keďže výpočet sumy dôchodku je individuálny. „Do „odpracovaných“ rokov a sumy dôchodku sa napríklad nezapočítava obdobie nezamestnanosti po roku 2003 (možno ho v určitých prípadoch dodatočne zaplatiť), resp. sumu ovplyvňuje aj obdobie rodičovskej dovolenky či práceneschopnosti, keď je poistné zaplatené z nižších zárobkov,“ objasnili.

To, koľko budete poberať, tak závisí od viacerých faktorov – od dĺžky obdobia dôchodkového poistenia, od výšky hrubých zárobkov, ktoré ste za svoj pracovný život získali, a tiež od toho, či ste boli sporiteľom v 2. dôchodkovom pilieri (vtedy sa alikvotná časť dôchodku kráti), ale aj od toho, či ste pracovali a odvádzali poistné aj po vzniku nároku na dôchodok (vtedy sa suma dôchodku zvyšuje).

Sociálna poisťovňa sa neriadi jednotnou šablónou, ale všetky potrebné údaje zisťuje vždy v konkrétnom konaní o nároku konkrétneho poistenca na dôchodok. Takže aj keď sa na prvý pohľad zdá, že by mali dlhoroční kolegovia, ktorí zarábali rovnako, dostávať rovnakú sumu dôchodku, v skutočnosti je to oveľa komplikovanejšie a závisí to od viacerých faktorov.