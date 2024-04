Niektoré telá v tomto kolumbijskom meste sa záhadne nerozkladajú a z ľudí vznikajú múmie. Nikto nevie, čo sa to deje

Zvyčajne, keď dôjde k úmrtiu človeka a ten nie je spopolnený, tak postupom času dochádza k rozkladu organizmu, až kým z nebohej osoby ostanú iba kosti. Avšak niekedy sa tento proces nerozbehne a z človeka sa stane po smrti de facto múmia. To sa deje v kolumbijskom meste San Bernardo a nikto nevie presný dôvod, prečo k tomu dochádza.

Aj 50 múmií ročne

Ako píše portál Science alert, ktorý prebral správu od agentúry AFP, matka Clovisnerys Bejarano, obyvateľky spomínaného mesta, je vystavená v múzeu. Múmia drží v rukách karafiát a vyzerá, ako keby spala, avšak Saturnina Torres de Bejarano zomrela pred 30 rokmi a teraz je spolu s ďalšími 13 múmiami z mesta umiestnená v sklenenej vitríne. Nikto netuší, ako sa z nebožtíkov stali múmie, pričom dnes 63-ročná dcéra tvrdí, že Boh asi chcel jej matku zachovať a musel mať na to nejaký dôvod.

Saturnina Torres bola pochovaná v roku 1993 v krypte mestského cintoríne v San Bernardo. Exhumovali ju v roku 2001, aby vytvorili miesta pre ďalších, no zistilo sa, že má stále vlasy, nechty a tkanivo.

Nebolo to ale prekvapivé. Už predtým tu objavili viaceré takéto múmie a koncom 80. rokov tu našli aj 50 takto konzervovaných tiel ročne. Spočiatku boli ľudia prekvapení, že čo sa deje, no ako čas plynul, začali pribúdať ďalšie takéto nálezy, pričom miestni vravia, že niektorí nebožtíci mali dokonca oči, ktoré za iných okolností veľmi rýchlo podliehajú rozkladu.

Dôvod nepoznajú, majú ale hypotézu

Mnohí sa snažili jav skúmať a vysvetliť, no skutočný dôvod sa zatiaľ nezistil. Miestni veria, že je to odmena Boha za to, že títo ľudia boli za života dobrými, iní zase tvrdia, že ide o trest. Existuje tiež presvedčenie, že dôvod sa ukrýva v zdravej strave obyvateľov a aktívnom životnom štýle.

Najpravdepodobnejší dôvod sa ale nachádza v samotnom pohrebisku. To naznačuje aj to, že prvé múmie sa začali v San Bernardo objavovať až po jeho otvorení. Pohrebisko nie je také, aké by sme si my predstavili, nemá žiadne podzemné hroby. Antropologička Daniela Betancourtová z Kolumbijskej národnej univerzity uviedla, že dôvod by sme mohli hľadať v umiestnení pohrebiska, ktoré sa nachádza na strmom horskom svahu.

Naň neustále pôsobí horúci vietor a klenby fungujú ako pec, čo spôsobuje, že telá pri vhodných podmienkach dehydratuje. Túto hypotézu ale treba ešte otestovať

Väčšina miestnych sa preto rozhoduje pre spopolnenie, alebo dávajú tiež spopolňovať svojich mumifikovaných pozostalých. Niektorí to ale odmietajú, medzi nimi je aj v úvode spomínaná Clovisnerys Bejarano, ktorá povolila, aby telo jej matky mohlo byť vystavované v múzeu.