Neuveríte, že sa skutočne stali. Toto sú najlepšie seriály a filmy roku 2020 nakrútené podľa reálnych udalostí

Kiná boli prevažnú časť tohto roka zatvorené, prípadne ak sa aj otvorili, väčšina očakávaných premiér sa odložila na budúci rok. Napriek tomu sme si mohli užiť audiovizuálne zážitky v teple a pohodlí našich domovov, vďaka obľúbeným streamovacím službám. Práve na nich sme našli aj tie najlepšie seriály a filmy tohto roka, nakrútené podľa skutočných udalostí.

Súdne procesy, pri ktorých iba neveriacky krútite hlavami, brutálne skutočné prípady sériových vrahov, ukážky rôznych kultúr a ich zvykov alebo kontroverzné udalosti. To všetko nájdeme v týchto seriáloch a filmoch, ktorých premiéru sme si mohli počas roku 2020 vychutnať. Pripravili sme rebríček najkvalitnejších a divácky či kritikmi najlepšie hodnotených z nich a navyše ich všetky nájdeme na obľúbenom HBO GO a Netflixe.

Chicagský tribunál / The Trial of the Chicago 7

ČSFD: 86%

IMDb: 7,9/10

Režisér Aaron Sorkin, ktorý stojí za filmami ako Sociálna sieť alebo Steve Jobs, sa tentokrát rozhodol vo svojom diele ukázať jeden z najznámejších amerických súdnych procesov vôbec. Chicagský tribunál nás svojou autentickou atmosférou zavedie späť do roku 1968 a ukazuje prípad podnecovateľov protestov, ktoré sa zvrhli a ich súdny proces.

Snímka otvára viacero dôležitých tém z histórie ako rasizmus či sudcovia, ktorí sú dopredu presvedčení iba o svojej pravde. Je nakrútená veľmi pôsobivo a nechýba ani silný emotívny zámer, ktorý sa nesie v znamení obrovského posolstva, ktoré vás zaručene dojme.

Zaujímavosťou je, že pôvodne mal byť film ešte v minulosti režírovaný Stevenom Spielbergom. Nestalo sa tak, na audiovizuálnom zážitku to však vôbec neubralo. Nájdeme ho na streamovacej službe Netflix.

Des

ČSFD: 78%

IMDb: 7,8/10

Ani tento rok nebola núdza o kvalitné seriály s tematikou rôznych kontroverzných udalostí. Trojdielna miniséria Des, pomenovaná podľa jej hlavného aktéra, prináša divákom na obrazovky skutočný príbeh jedného z najbrutálnejších britských sériových vrahov. Dennis Nilsen má na svedomí najmenej 16 mužských obetí. Od ostatných vrahov sa odlišuje svojím prístupom k zabíjaniu, ktorý bol podľa neho humánny.

Seriál nás zavedie do väzenia a pomocou pútavého rozprávania herca Davida Tennanta v úlohe Nilsena sa dozvedáme prodrobnosti o týchto brutálnych činoch. O mrazivú atmosféru sa postará predovšetkým jeho výborne vykreslený charakter, ktorý dokáže diváka neustále niečím prekvapiť. Vychutnať si ho môžeme prostredníctvom streamovacej platformy HBO GO.

Údolie sĺz / Sh’at Neila

ČSFD: 89%

IMDb: 8,5/10

Je najvyššie hodnotený spomedzi celého zoznamu, no napriek tomu ho pozná iba málo ľudí. A to je chyba. Je silný, plný emócií, nakrútený podľa skutočných udalostí a napätie v ňom sa dá krájať. Údolie sĺz sa odohráva počas takzvanej jomkipurskej vojny v roku 1973 a sleduje trojicu prelínajúcich sa príbehov paralelne. Jej názov je odvodený od židovského sviatku Jom Kipur, ktorý práve v týchto dňoch prebiehal.

Na jednej strane stojí Sýria a na druhej Izrael, z pohľadu ktorého je príbeh prerozprávaný. Postavy, v tomto prípade väčšinou vojakov a ich rodinných príslušníkov si obľúbime a preto dokážeme autenticky spolu s nimi prežívať častokrát nepríjemné momenty, v ktorých na nich striehne smrť.

Je nakrútený vizuálne neuveriteľne pútavo a ručíme vám, že pri sledovaní vám stuhne aj krv v žilách. Túto lahôdku si môžete vychutnať prostredníctvom streamovacej služby HBO GO, na ktorej je momentálne dostupných päť osem častí z desiatich.

Kvíz / Quiz

ČSFD: 78%

IMDb: 7,4/10

Ak máte radi pohodovejšie seriály, tento je práve pre vás. Kvíz ukazuje najkontroverznejšiu výhru v histórii obľúbenej súťaže Milionár. V roku 2001 boli major Ingram, spolu s manželkou Dianou obvinení, že súťaž vyhrali podvodom, čo ich priviedlo až pred súd.

Trojdielna miniséria ukazuje, ako sa tejto zaujímavej rodinke podarilo niekoľkokrát dostať do horúceho kresla, ako prebiehalo ich priam až bizarné víťazstvo a samotný súdny proces. Vychutnať si ho môžete na HBO GO.

Mank

ČSFD: 87%

IMDb: 7,9/10

Jeden z najočakávanejších filmov roka dorazil na Netflix iba práve v týchto dňoch. Životopisná dráma s názvom Mank si získava svojich fanúšikov prostredníctvom streamovacej služby Netflix. Ikonický režisér David Fincher, ktorý stojí za snímkami ako Sedem alebo Klub bitkárov, spolu s Gary Oldmanom, ikonickým predstaviteľom Siriusa Blacka v hlavnej úlohe nás čiernobielym vizuálom prenesie do Hollywoodu v 30. rokov minulého storočia.

Príbeh, ktorý ukazujú, nie je ani zďaleka obyčajný. Sústreďuje sa totiž na postavu scenáristu H. J. Mankiewicza, ktorý dokončuje dodnes jeden z najlepších filmov všetkých čias, vďaka ktorému toto umenie vyzerá tak, ako vyzerá, Občana Kanea. Mank je vysnívaným projektom Davida Finchera, ktorý túžil už dlhšie zrealizovať.

Neortodoxní / Unorthodox

ČSFD: 83%

IMDb: 8,0/10

V marci Netflix uviedol minisériu inšpirovanú knižnou predlohou Deborah Feldman a ukazuje jej dospievanie v chasidskej rodine. Unorthodox okrem zaujímavo vystavaného príbehu a charizmatickej hlavnej hrdinky ukazuje kultúru a zvyky, v ktorých bola vychovávaná a tak sa dozvieme, prečo musia ženám oholiť vlasy alebo že nepoužívajú internet a aj pojem ako smartfón je pre nich neznámy.

Seriál v štyroch častiach prináša pútavý pohľad do toho najprísnejšieho judaizmu, ktorý sa sústredí predovšetkým na krajiny ako Izrael a Spojené štáty americké. Tvorcovia vytvorili ešte väčšiu atraktivitu seriálu pre nášho diváka práve tým, že príbeh zasadili do súčasného New Yorku, v ktorom môžeme najlepšie vidieť kontrasty rôznych spôsobov života.

Mrs. America

ČSFD: 82%

IMDb: 7,9/10

Inšpiratívny skutočný príbeh kráľovnej krásy Phyllis Schlaflyovej, ktorá bola konzervatívnou aktivistkou a bojovala za práva žien. Seriál Mrs. America ukazuje formovanie feministického hnutia na čele s Phyllis, ktoré bojovalo za schválenie dodatku k Ústave Spojených štátov o rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami.

Ukazuje aj ďalšie hlavné predstaviteľky hnutia, ktoré bojovali za práva žien a stretli sa s mimoriadne veľkou podporou a navždy zmenila americkú politickú scénu.

No Man’s Land

ČSFD: 84%

IMDb: 7,8/10

Sýrsky konflikt zobrazený pomocou francúzskeho mladíka Antoineho, ktorý hľadá svoju stratenú sestru. Na pozadí tohto príbehu sa môžeme dozvedieť viac o tomto krvavom konflikte. Občianska vojna v Sýrii začala už v roku 2011 a dodnes neustále prebieha. počas týchto rokov už prišlo o život obrovské množstvo ľudí, na ďalších má tiež drastický dopad.

Ak obľubujete seriály podľa skutočných udalostí a s vojnovou tematikou, nenechajte si ho ujsť. Ukazuje nie iba samotné tragické udalosti v Sýrii, ale aj ich negatívny dopad na celý svet. Užiť si ho môžete prostredníctvom streamovacej služby HBO GO.