Potravu prijímala cez hadičku, mala vytrhané zuby a bola pripútaná na vozík. Mama presvedčila zdravú dcéru, že umiera

Ak ešte nepoznáte kontroverzný príbeh Gypsy Rose Blanchard, tak sa pripravte, že budete nad ním neveriacky krútiť hlavou. Je však dôkazom toho, že realita občas napíše tie najneuveriteľnejšie príbehy úplne sama.

Otázky, ako vychovávať svoje dieťa trápia nepochybne množstvo rodičov. S tým súvisí aj to, čo im dovoliť alebo čo, naopak zakázať. Aj keď sa niektorým deťom môže zdať, že sú na nich ich rodičia až priveľmi prísni, tento skutočný prípad vám dokáže, že to tak ani zďaleka nie je.

Dee Dee Blanchard, 48-ročná mama ťažko chorej Gypsy Rose z amerického štátu Louisiana, svoju dcéru vychovávala sama a obetovala jej všetok svoj čas aj ostatný život. Keďže sa musela o dcéru neustále starať, nemohla ani chodiť do práce, preto boli častokrát odkázané na pomoc od ostatných.

Leukémia, svalová dystrofia aj rakovina

Gypsy Rose bola pripútaná na vozíček, jedlo dostávala cez hadičku, mala vážnu leukémiu, svalovú dystrofiu, ale napríklad aj problémy so zrakom. Vychovávať takéto dieťa nie je vôbec jednoduché. Dee Dee to však zvládala za každých okolností s veľkou dávkou pozitivity a elánu. Gypsy bola mentálne na úrovni sedemročného dievčatka a to aj napriek tomu, že už bola vekovo v puberte.

Dee Dee nemohla ani pracovať, pretože svojej dcére musela venovať starostlivosť vo dne aj v noci. Na pomoc prišlo opustenej matke s chorou dcérou viacero charitatívnych organizácií, ktoré sa snažili Gypsy spestriť život, aby mala všetko, čo potrebuje a aj niečo naviac. V ťažkej situácii im pomáhali aj susedia, ktorí im nakupovali jedlo alebo im pomáhali s dopravou na vyšetrenia. Dobrých ľudí, ktorí chceli pomôcť, sa vždy našlo.

Dee vytvorila na Facebooku ich spoločný profil s názvom Dee Gyp Blancharde, kde zdieľali svoje prosby alebo spomienkové fotografie. 14. júna 2015 však všetkých šokoval status s textom “Tá mrcha je mŕtva”, ktorý môžeme aj dnes nájsť na profile ako úplne posledný príspevok. Momentálne má viac 92-tisíc zdieľaní.

Znepokojivé sú aj po rokoch komentáre susedov, ktorí sa snažili hneď po incidente zistiť, čo sa v skutočnosti stalo. Jedna z nich informovala, že jej polícia povedala, aby odišla. Dee nechala doma auto a v dome nikto nie je, ďalšia sa pýtala, či je doma aj Gypsyn vozíček. Nasleduje celý rad komentárov, v ktorých dúfajú, že je všetko v poriadku. Keď našli mŕtve telo Dee Dee, jedna z najpravdepodobnejších teórií bola, že ju zavraždil niekto cudzí a malú chorú Gypsy uniesol.

Pripútala dcéru na vozík, dala jej vytrhať zuby a holila vlasy dohola

V skutočnosti sa však odohral ten najšialenejší scenár, ktorý by snáď nikoho ani nenapadol. Ani ľudí, vedľa ktorých Gypsy s mamou roky žili a ktorí im pomáhali. Dee Dee nezavraždil nikto cudzí, ale Gypsy s priateľom Nickom Godejohnom, s ktorým sa zoznámila cez internet. Ako sa totiž ukázalo, Gypsy vôbec nebolo choré a postihnuté dieťa. Zdravotne bola úplne v poriadku, iba mama ju presviedčala o tom, že umiera.

Keď sa snažila Gypsy vstať so svojho vozíčka, Dee Dee ju zneistila tým, že to nedokáže. Aby ona sama a aj verejnosť verili tomu, že má rakovinu, holila jej každý deň hlavu dohola. Okrem toho jej mama dala vytrhať aj zuby a Gypsy musela mať neustále pri sebe kyslíkovú bombu. Ako vyrastala, sama cítila, že jej napríklad vstať z vozíka nerobí žiaden problém. Keď do jej života vstúpil Nick, rozhodla sa mame pomstiť.

Uvedomila si, že je zdravá a rozhodla sa mame pomstiť

Gypsy a Nicholas komunikovali spolu cez internet viac ako dva roky a ich konverzácie boli poriadne štipľavé. Písali si o násilí, rôznych praktikách mučenia a sám Nicholas sa jej priznal, že jedna jeho stránka túži po násilí. Vzťah Dee Dee k jej dcére bol taký intenzívny, až dokázala predstierať celý rad týchto chorôb a vychovávať svoju zdravú dcéru s množstvom vážnych diagnóz. Gypsy sa teda rozhodla s Nickom podniknúť posledný krok.

Dohodli sa na pláne, v ktorom Nick zabil Dee Dee a následne spolu s Gypsy ušli. Polícia ich však vypátrala a za tento trestný čin boli odsúdení. Nick na doživotie a Gypsy s prihliadnutím na okolnosti na 10 rokov za mrežami. Ako však neskôr sama prezradila, vo väzení sa cíti slobodnejšia, než pri spôsobe života, aký viedla s krutou mamou.

Dee Dee sa darilo dlhé roky klamať nie iba jej vlastnú dcéru, ale aj samotných lekárov, ktorí Gypsy vyšetrovali či susedov, ktorí im neraz podali pomocnú ruku. Kým by si množstvo rodičov neželalo nič iné, iba mať zdravé dieťa, Dee Dee však pravdepodobne trpela psychickou chorobou, takzvaným Münchhausenov syndrómom. Tento syndróm je nezvyčajný a jeho prejavom je aj to, že rodič žije v domnienke, že jeho dieťa je choré alebo postihnuté.

Kvalitné kino podľa skutočnej udalosti

Tento kontroverzný prípad sa stal inšpiráciou aj pre filmových tvorcov, a tak si tento mrazivý príbeh môžeme pozrieť aj na obrazovkách. Na streamovacej službe HBO GO nájdeme osemdielny seriál The Act, o ktorom si môžete prečítať viac tu.

Rovnako dokumentárny film z produkcie HBO s názvom Maminka mŕtva a najdrahšia (Mommy Dead and Dearest). Vracia sa priamo k osudovej noci a ukazuje, čo sa skutočne stalo, a to priamo z pohľadu Gypsy Rose z väzenia, lekárskych správ alebo policajných vypočúvaní.

Ak teda obľubujete filmy a seriály nakrútené podľa skutočných udalostí, plné bizarných zvratov a prekvapivých momentov, určite vám ich odporúčame. Film Mommy Dead and Dearest si vyslúžil, podobne ako seriál The Act, veľmi kladné divácke prijatie aj hodnotenia. Na ČSFD sa môže pochváliť 81 % a na IMDb získal 7,4/10.