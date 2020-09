Svoje obete zaškrtil alebo utopil, potom rituálne okúpal a obliekol. Dennis Nilsen vraždil, lebo nechcel byť sám

Kvôli motívu dostal prezývku „britský Jeffrey Dahmer“, v meste, kde ohavné skutky páchal, ho zas prezývali „vrah z Muswell Hill“. On sám však preferoval prezývku „láskavý vrah“ (z angl. „The Kindly Killer”) a mal na to pádny dôvod. Veril, že zo všetkých vrahov zabíja najhumánnejšie. Každému je však okamžite jasné, že Dennis Nilsen bol akýkoľvek, no rozhodne nie humánny.

Meno Dennisa Nilsena, zvráteného sériového vraha zo Škótska, sa v zahraničných médiách v poslednom období objavuje čoraz častejšie. Nie je to preto, že by sa jeho prípad opäť dostal na súd, ani preto, že by sa našli niektoré z jeho nikdy nenájdených obetí. O Nilsenovi totiž nedávno vyšla 3-dielna miniséria, ktorá jeho život a zvrátené praktiky podrobne sleduje. Spracovanie jeho príbehu v seriáli Des je podľa mnohých natoľko hodnoverné a skvelé, že by si zaslúžilo aj pokračovanie či rozsiahly celovečerný film. Toho sa, samozrejme, nedočkáme, keďže Nilsen bol riadne odsúdený a popravde už ani dva roky nie je medzi živými. Z jeho príbehu a toho, čo všetko spáchal, však nesmierne mrazí. Kto teda Dennis Nilsen bol?

Vyrastal bez otca

Detstvo Dennisa Nilsena nemožno označiť práve za najšťastnejšie, aj keď hovoriť o tom, že by počas dospievania vyslovene trpel, nemožno. Jednoznačne mu však chýbal istý mužský vzor, keďže jeho rodičia sa rozviedli a on aj spolu s dvomi súrodencami skončili vo výhradnej opatere matky s povolenými návštevami otca pod jej dohľadom.

Jeho matka sa pár rokov po rozvode druhýkrát vydala a s novým manželom mala ďalšie štyri deti. Dennis v tej dobe dospieval a začal si uvedomovať svoju homosexualitu. To dlho prijať nechcel a pokúsil sa aj o pohlavný styk so ženou – prostitútkou. Ako sám neskôr priznal, sex so ženou bol preňho až príliš „preháňaným“ a „depresívnym“ zážitkom. O tom, že je gay dlho nehovoril, jeho starší brat Olav ml., to však ich matke povedal. Dennis tak už so svojím bratom nikdy neprehovoril a s celou rodinou prerušil osobný kontakt. Sporadicky však aspoň matke, mladším súrodencom a nevlastnému otcovi napísal list. Usadil sa v Londýne, kde sa rozhodol pridať k mestskej polícii.

V Londýne začína kariéru policajta, zatýka niekoľkých ľudí a snaží sa prijať svoju sexuálnu identitu. Navštevuje gay bary a máva romániky na jednu noc s niekoľkými mužmi. Ani to ho však neuspokojuje a Nilsen akoby veril, že mu je súdené zostať sám. To ale vonkoncom nechcel, aj keď akýkoľvek fyzický kontakt s mužmi, ktorí ho priťahovali, mu prišiel nepríjemný.

Zabíjal, lebo nechcel byť sám, telá potom pálil

Vraždiť začal v roku 1978 a zavraždil najmenej 16 mužov vo veku od 14 do 30 rokov. Všetky vyšetrovania však naznačili, že vrážd mohol mať na svedomí omnoho viac, telá sa ale nikdy nenašli.

Nilsen sa samoty obával a to ho nejakým spôsobom ovplyvnilo aj v tom, ako svoje obete zabíjal. Najskôr ich nalákal na dobré jedlo, sex či alkohol. Potom ich zaškrtil alebo utopil, následne rituálne okúpal a ukladal ich do sugestívnych póz tak, aby to pripomínalo fakt, že s ním žijú pod jednou strechou.

Medzi jeho obeťami boli prevažne študenti vysokých škôl rôznych národností i rás, neštítil sa ani bezdomovcov. Dôležité vždy bolo obeť predtým, ako ju zabije, omámiť. To robil za pomoci alkoholu – obeť najskôr opil, potom zaškrtil alebo utpil vo vani, v umývadle alebo vo vedre vody. Mŕtvych tiel mužov sa však nezbavoval. Pocitu samoty sa bál, preto ich najskôr ukrýval pod podlahou domu a keď sa cítil osamelý, vytiahol ich a ukladal na kreslá, aby mu robili spoločnosť.

Keď už telá kvôli rôznym štádiám rozkladu v dome mať nemohol, zbavoval sa ich obzvlášť nechutným spôsobom. Najskôr telá zbavil orgánov a spálil ich na záhrade. Pozostatky mnohých spláchol v záchode. Aby si susedia nič nevšimli a najmä, aby prekryl zápach horiacich tiel, Nilsen zároveň na záhrade pálil aj staré pneumatiky.

Obete škrtil kravatami i káblami od slúchadiel

Prvou obeťou Dennisa Nilsena bol len 14-ročný Stephen Holmes, s ktorým sa spoznal v bare. Pozval ho k sebe domov na drink a keď opitý chlapec zaspal, Nilsen ho zaškrtil kravatou a telo ukryl pod podlahou po dobu ôsmich mesiacov. Neskôr telo spálil na svojom dvore.

Túžba opäť vraždiť Nilsena premohla v októbri 1979. Obeťou mal byť Andrew Ho, študent z Hong Kongu, ktorého opäť nalákal k sebe domov, no keď ho chcel Nilsen zaškrtiť, podarilo sa mu utiecť a Andrew celý incident nahlásil na polícii. Aj napriek všetkému sa však rozhodol na Nilsena nepodať žalobu. Nilsen tak vyviazol bez trestu a na dva mesiace sa stiahol.

Potom do svojho domu nalákal 23-ročného študenta z Kanady, Kennetha Ockendena, ktorý bol v Londýne na návšteve u príbuzných. Keď Nilsen zistil, že Kenneth je turista, ponúkol sa, že mu Londýn poukazuje. Po prechádzke mestskými pamiatkami sa ocitol priamo v dome vraha. Kenneth skončil zaškrtený káblom od slúchadiel a Nilsen sa s jeho telom skutočne vyhral. Telo na druhý deň nafotil v sugestívnych pózach a opäť ukryl pod podlahou domu. Keď mu bolo smutno, mŕtvolu spod podlahy vybral a posadil do kresla, akoby s ním sledovala televíziu a popíjala.

Obete si nepamätal, vedel však ako ich zabil

Počet vrážd sa postupne stupňoval. V roku 1980 už mal Nilsen na svedomí päť vrážd a jeden neúspešný pokus. Zaujímavé je, že si na svoje obete nedokázal jasne spomenúť. Veľmi živo si však vždy vedel vybaviť, ako ich zabil a ako dlho ich ukrýval vo svojom dome. Samozrejme, ukrývať ľudské pozostatky pre Nilsena nebolo jednoduché.

Keďže ich ukrýval v rôznych kútoch domu a hniloba sa niesla celým priestorom, čo bolo pastvou pre rôzne druhy hmyzu, Nilsen všetko dvakrát denne postrekoval insekticídmi a dezodorantmi.

V roku 1981 sa musel Nilsen zo svojho domu vysťahovať. Predtým sa však uistil, že sa skutočne zbavil všetkých tiel. V novom bydlisku už nemal prístup k záhrade, preto bolo preňho vraždenie o poznanie ťažšie. Telá nemal kde ukrývať, ani páliť, vždy však našiel spôsob, ako sa ich nejakým spôsobom zbaviť.

Odhalilo ho splachovanie pozostatkov

Jeho poslednou obeťou bol 20-ročný Stephen Sinclair, ktorého opil, zaškrtil a telo rozporcioval. Niektoré časti uvaril a spláchol v záchode, iné poskrýval po celom byte v zásuvkách a skriniach. Práve splachovanie ľudských pozostatkov však viedlo k odhaleniu jeho ohavností.

Ako prvý ich odhalil Michael Cattran, ktorému sa obyvatelia bloku sťažovali na upchaté potrubia. Cattran preto potrubie rozobral a objavil substanciu pozostávajúcu z kúskov mäsa a kostí neznámeho pôvodu. Objav nahlásil nadriadenému, do čistenia sa však chceli pustiť až na ďalší deň.

Keď sa potom Cattran aj s nadriadeným na ďalší deň vrátili, potrubie bolo vyčistené. To však vyvolalo podozrenia a Cattran objavil ďalšie pozostatky a kúsky kostí v potrubí, ktoré ústilo práve z Nilsenovho bytu. Okamžite zalarmoval políciu, ktorá zistila, že ide o pozostatky ľudí. Netrvalo dlho a kúsky ľudských tiel našli aj v Nilsenovom byte. Ten sa ku všetkým skutkom priznal a bol odsúdený najskôr na 25 rokov. Neskôr však jeho rozsudok zmenili na doživotie.

Dennis Nilsen zomrel vo veku 72 rokov 12. mája 2018. Mnohé z jeho obetí sa nikdy nepodarilo nájsť.

Seriál Des, ktorý príbeh Dennisa Nilsena mapuje, s úspechom v našich končinách uviedlo na svojej streamovacej službe HBO. Tri epizódy si môžete pozrieť v knižnici HBO GO. Hlavnú úlohu stvárnil oceňovaný herec David Tennant, ktorý je v seriáli na nerozpoznanie od skutočného Nilsena.